Ко Дню защиты детей «Вікна-новини» покажут спецпроект о секс-воспитании

31 мая ко Дню защиты детей в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует уникальный семейный спецпроект «Про ЦЕ» корреспондентов и супругов Бориса и Натальи Сачалко о секс-воспитании и безопасности детей. Авторы новостного сериала вместе с психологами, сексологами и секс-педагогами расскажут, почему важно не избегать «неудобных» вопросов детей, касающиеся физиологии, секса и методов контрацепции.

Каждая серия спецпроекта посвящена секс-воспитанию детей разного возраста – дошкольного, школьного и старшего. Героями цикла стали две многодетные семьи из Украины и Швеции.

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«Швецию мы выбрали потому, что это первая страна, где на государственном уровне с 1955 года дети получают секс-образование. У них уже выработана система преподавания. Да, тема секса там также не часто обсуждается между родителями и детьми, но у детей есть площадка для бесед – и это школа. Дети без стеснения могут задать вопрос педагогам об использовании презерватива, о месячных, о поллюции и т.д. Там привыкли называть вещи своими именами. В спецпроекте мы покажем, как в украинской и шведской семьях реагируют на одинаковые стандартные ситуации. Нужно признать: очень по-разному. На этом противопоставлении мы и строим наш материал», – рассказывает Борис Сачалко.

Соавтор спецпроекта Наталья Сачалко отмечает: «Открытость способствует безопасности ребенка, его психической и психологической стабильности, лучшим отношениям с родителями. Мы расскажем и покажем, почему осведомленность – это не только о сексе, но и о безопасности, уважении и в конечном итоге – о любви. Я надеюсь, что наш спецпроект поможет многим семьям. А тема секса станет менее табуированной».

Смотрите спецпроект с 31 мая по 7 июня в 17:30 и 22:00 в выпусках программы «Вікна-новини» на СТБ.

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