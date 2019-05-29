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Запеканка из кабачков и фарша: рецепт приготовления от Дмитрия Касапа

29.05.2019

Запеканка из кабачков с фаршем — это простое в приготовлении, но безумно аппетитное блюдо. Если хотите порадовать родных чем-то вкусненьким на ужин, обязательно воспользуйтесь рецептом от участника «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрия Касапа. Читайте, как сделать запеканку из кабачков, прямо сейчас!

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Запеканка из кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2–3 шт.
  • Фарш (любой) – 500–600 г
  • Луковица – 1 шт.
  • Помидор – 1–2 шт. (можно заменить томатной пастой, кетчупом)
  • Сметана 15% жирности – 3–4 ст. л.
  • Натуральный йогурт без добавок – 1 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Чеснок – 2–4 зубчика
  • Тертый твердый сыр
  • Орегано 0,5 ч. л.
  • Перец черный молотый
  • Соль

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Приготовление:

  1. Поставить на разогрев сковороду, нарезать лук мелкими кубиками. Слегка обжарить.
  2. В поджаренный лук добавить фарш. Посолить, поперчить. Жарить, разбивая мясные комочки.
  3. Нарезать помидоры кубиками, добавить в фарш. Жарить, пока из них не уйдет влага (5 мин.).
  4. Приготовить заливку для запеканки. Взбить вместе сметану, йогурт, яйца, соль, орегано, подавленный чеснок.
  5. Подготовить кабачки. Очистить от кожицы, если в этом есть необходимость, нарезать тонкими полосками.
  6. Разогревать духовку до 180 °C. Форму для выпекания смазать сливочным маслом.
  7. Выложить дно формы кабачками в один слой, полить соусом, выложить тонкий слой фарша. В такой же последовательности выкладывать остальные слои, пока не закончатся все ингредиенты.
  8. Верхний слой полить заливкой. Утрамбовать запеканку, чтобы она плотнее лежала в форме.
  9. Посыпать тертым твердым сыром и отправить в духовку. Выпекать 45 мин.

Приятного аппетита!

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