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«МастерШеф»: присоединяйтесь к легендарному проекту!

29.05.2019

Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать частью любимого кулинарного шоу «МастерШеф»-9. Участники проекта будут готовить вкусные блюда, а вы их — кушать. Как присоединиться к легендарному шоу? Узнайте в материале прямо сейчас!

Хотите попробовать блюда, приготовленные участниками 9 сезона «МастерШеф»? Тогда приходите и присоединяйтесь к легендарному проекту!

Когда: 2 июня с 14:00 до 19:00

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, ул. Академика Тронько (Пирогово)

Напомним, что судьями девятого сезона «МастерШеф» стали: известный ресторатор Эктор Хименес-Браво, кондитер Елизавета Глинская и шеф-повар Владимир Ярославский. Из сотен претендентов они отберут двадцатку лучших кулинаров-любителей. Участникам придется пройти множество испытаний, чтобы побороться за главный приз проекта.

Проект «МастерШеф» — украинская версия британского формата, получившего известность во всем мире. Кулинарное шоу доказывает, что стоит рискнуть и попробовать сделать шаг навстречу мечте, — тогда ваша жизнь изменится.

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