Как нужно провести этот четверг, 30 мая 2019 года? Если вы задаете себе такой вопрос, то у нас есть для вас ответ. Читайте гороскоп на сегодня.

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Овен

Вам, Овны, стоит пойти на интересные курсы или найти книги, которые помогут вам в личностном развитии. А то в погоне за работой и деньгами мы забываем о том, что и для себя нужно находить время. А книги или курсы откроют перед вами новые горизонты.

Телец

В этот день Тельцы могут открыть в себе новый талант или умение, о котором раньше даже не подозревали. Для творческих людей настал очень успешный период. Если вы дизайнер, художник, визажист или человек, чья профессия связана с картинкой, то в скором времени вы придумаете шедевр!

Близнецы

Вас ждет удачная поездка, Близнецы. Вот только смотрите, не опоздайте на рейс, и обязательно приведите все документы в порядок, чтобы не было к чему придраться. Потому что к вам могут быть вопросы.

Рак

У Раков могут возникнуть сложности с законом, когда их абсолютно не ждешь. Принимайте и соблюдайте правила страны, в которой вы находитесь, чтобы не было проблем. Но вот если вам предстоит суд, то вы с большой вероятностью его выиграете.

Лев

Не бойтесь сегодня разговаривать с начальством. Звезды уверенны, что Львам просто необходимо это сделать и все пройдет как нельзя лучше. Вы будете услышаны и сможете донести свою мысль до руководства.

Дева

В этот день вам придется много времени провести с детьми. Своими или чужими, это неважно. Они будут требовать от вас внимания, а вам стоит придумать для них новое хобби. Тогда они и порадуют своими успехами.

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Весы

Весы, в этот день вам возможно придется терпеть боль ради красоты. Может вы решили сделать татуировку? Но имейте ввиду, что скоро вы станете папой или мамой, если готовы к этому. Поэтому будьте осторожны.

Скорпион

В этот день вам, Скорпионы, нужно быть внимательным к деньгам и банковской карте. Есть вероятность, что вы потеряете крупную сумму. Лучше поменяйте везде пароли и увеличте безопастность. А также не покупайте ничего в интернете.

Стрелец

У вас по работе будут перемены к лучшему. Могут появится новые люди в коллективе, с которыми вы сразу найдете общий язык. А также вам могут дать новое улучшенное рабочее место.

Козерог

В этот день вы можете почуствовать недоверие к партнеру, Козероги. И это из-за того, что недавно вы узнали о нем вещи, которые не сильно вас обрадовали, не так ли? Из-за этого еще и сложно обстоит вопрос с жильем. А если ваше сердце свободно, то вполне может начаться служебный роман.

Водолей

Воздержитесь от любых азартных игор в этот день. Вы только потеряете деньги, Водолеи. Быстрые легкие деньги в этот день и ближайшие недели вам не светит, так что забудьте эту идею.

Рыбы

Вы очень удачно сдадите все зачеты и экзамены, если таковы ждут вас в этот день. Рыбы, как насчет написать статью? Ведь в этот день вам придет очень хорошая идея для исследования. Почему бы не воплотить ее в жизнь?

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