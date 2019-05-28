Из гороскопа на 29 мая 2019 года вы узнаете, как пройдет ваша среда и стоит ли вам ждать от нее хороших новостей. Если нет, то что же делать в этой ситуации? Читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Кто-то из коллег принесет вам крутые новости в этот день. Это может быть связано с командировкой, которая должна скоро состояться у Овнов. Да и вы не прочь поехать развеяться в другой город, не правда ли?

Телец

Вам захочется кардинально поменять стиль работы в этот день. Сколько можно делать одно и то же, одно и то же, Тельцы? Придумывайте себе интересные идеи и задания, а если вы еще и займетесь ребрендингом компании, то получите плюшки!

Близнецы

Поговорите сегодня с мамой, Близнецы. Кто, как не она, даст вам тот самый совет, в котором вы так нуждаетесь? Вот-вот. Прислушайтесь к ней сегодня, она будет как никогда права.

Рак

Раки, вам нужно сходить уже в то самое госучереждение, чтобы получить нужный документ. Да, это может быть скучно и в очереди постоять придется, но сколько можно откладывать?

Лев

Львы, вам необходимо решить все проблемы с банком и со страховкой. А еще вас ждет наследство или компенсация, на которую вы давно заслужили. Главное – заметить этот шанс.

Дева

Ждите, что вам предложат командировку или дальнюю поездку. Она даст свою выгоду и вы сможете найти партнеров для важного проекта. А вот разговоры с начальством не принесут результата, лучше даже не начинать.

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Весы

Весы, если вы ищите работу, то сегодня у вас получится найти отличный вариант. А если у вас есть любимая работа, то скоро вас ждет интересное мероприятие с коллегами. Вы решили выбраться на шашлыки?

Скорпион

В этот день, Скорпионы, будьте аккуратны с друзьями, особенно на тему денег. Они могут повести себя некрасиво и даже подставить. Они могут не отдать долг, а если пойдете в заведение, то платить придется вам.

Стрелец

Вам стоит задуматься о том, чтобы навестить родителей в этот день. Если были разногласия, то вам стоит помириться и понять друг друга. Все-таки это самые близкие люди.

Козерог

Берегите свое личное пространство и избавляйтесь от всего ненужного в вашей жизни. Вам сейчас стоит побыть наедине с собой и разобраться со всем, что творится в вашей голове.

Водолей

Не стоит сегодня принимать приглашения на праздник, если вас зовут друзья. Потому что расплачиваться придется вам или вы вообще поругаетесь с другом из-за денег. И вообще, Водолеи, в долг давать тоже никому не надо.

Рыбы

Соседи могут доставить много неудобств вам в этот день, Рыбы. Избежать конфликта вряд ли удастся.

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