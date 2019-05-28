Сегодня, 28 мая, свой день рождения отмечает талантливая актриса Алина Коваленко. Скоро все зрители телеканала СТБ увидят Алину во втором сезоне масштабного сериала «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Алину Коваленко с праздником!

Очаровательная актриса Алина Коваленко празднует свой день рождения.

Алина Коваленко проявила свои актерские таланты еще в юном возрасте. В 2017 году она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет. Талантливая актриса снималась в рекламе, музыкальных клипах, работала моделью.

Творческая карьера Алины Коваленко началась с дебюта в мелодраме «Девушка с персиками». Драматическая игра юной актрисы настолько понравилась отечественным режиссерам, что они начали приглашать девушку в различные проекты.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Kovalenko (@linakova) 13 Май 2019 в 2:15 PDT

В костюмированной мелодраме «Крепостная» Алина Коваленко сыграет дочь киевского помещика — Ольгу Родзевич. Ее героиня — сторонница весьма свободных взглядов, очень своевольная девушка. Красота и ум Ольги делают ее главной звездой киевского общества.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Алине Коваленко творческих успехов!

Не пропустите премьеру второго сезона костюмированной драмы «Крепостная» уже этой осенью на телеканале СТБ!

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