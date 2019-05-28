Алина Коваленко отмечает свой день рождения
Сегодня, 28 мая, свой день рождения отмечает талантливая актриса Алина Коваленко. Скоро все зрители телеканала СТБ увидят Алину во втором сезоне масштабного сериала «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Алину Коваленко с праздником!
Очаровательная актриса Алина Коваленко празднует свой день рождения.
Алина Коваленко проявила свои актерские таланты еще в юном возрасте. В 2017 году она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет. Талантливая актриса снималась в рекламе, музыкальных клипах, работала моделью.
Творческая карьера Алины Коваленко началась с дебюта в мелодраме «Девушка с персиками». Драматическая игра юной актрисы настолько понравилась отечественным режиссерам, что они начали приглашать девушку в различные проекты.
В костюмированной мелодраме «Крепостная» Алина Коваленко сыграет дочь киевского помещика — Ольгу Родзевич. Ее героиня — сторонница весьма свободных взглядов, очень своевольная девушка. Красота и ум Ольги делают ее главной звездой киевского общества.
Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Алине Коваленко творческих успехов!
Не пропустите премьеру второго сезона костюмированной драмы «Крепостная» уже этой осенью на телеканале СТБ!