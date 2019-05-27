Звезды «Крепостной» на открытии 48 кинофестиваля «Молодость»

Актеры сериала «Крепостная» появились на открытии 48 кинофестиваля «Молодость». Церемония состоялась в субботу, 25 мая, в камерном формате в здании Национальной оперы Украины. Кто из звезд костюмированной драмы посетил торжество? Узнайте в материале.

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Наталка Денисенко, сыгравшая кокетку Ларису Яхонтову, посетила открытие кинофестиваля вместе со своим мужем Андреем Фединчиком. Для красной дорожки актриса выбрала нежное белое платье, дополнив его красивыми аксессуарами.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 26 Май 2019 в 9:47 PDT

«Вчера было открытие 48 кинофестиваля «Молодость». Я помню, как будучи студенткой мы с удовольствием прогуливали пары на киносеансах этого кинофестиваля. Еще тогда я и не думала, что буду присутствовать в качестве гостя на красной дорожке. Было очень много приятных встреч», — пишет Наталка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk) 27 Май 2019 в 12:24 PDT

Не пропустили кинофестиваль еще две звезды «Крепостной». Тарас Цымбалюк, покорившей всех ролью Назара, появился в элегантном черном костюме. В своем Instagram актер поделился яркими фото с красной дорожки. Компанию молодому актеру составила Олеся Жураковская, которая в костюмированной драме появилась в образе Павлины.

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