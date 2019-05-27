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Звезды «Крепостной» на открытии 48 кинофестиваля «Молодость»

27.05.2019

Актеры сериала «Крепостная» появились на открытии 48 кинофестиваля «Молодость». Церемония состоялась в субботу, 25 мая, в камерном формате в здании Национальной оперы Украины. Кто из звезд костюмированной драмы посетил торжество? Узнайте в материале.

крепостная актеры

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 По красной дорожке прошлись деятели киноискусства Украины. Среди них появились и талантливые актеры масштабного сериала «Крепостная».

Наталка Денисенко, сыгравшая кокетку Ларису Яхонтову, посетила открытие кинофестиваля вместе со своим мужем Андреем Фединчиком. Для красной дорожки актриса выбрала нежное белое платье, дополнив его красивыми аксессуарами.


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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

«Вчера было открытие 48 кинофестиваля «Молодость». Я помню, как будучи студенткой мы с удовольствием прогуливали пары на киносеансах этого кинофестиваля. Еще тогда я и не думала, что буду присутствовать в качестве гостя на красной дорожке. Было очень много приятных встреч», — пишет Наталка.

 

 

 

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Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk)

Не пропустили кинофестиваль еще две звезды «Крепостной». Тарас Цымбалюк, покорившей всех ролью Назара, появился в элегантном черном костюме. В своем Instagram актер поделился яркими фото с красной дорожки. Компанию молодому актеру составила Олеся Жураковская, которая в костюмированной драме появилась в образе Павлины.

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Напомним, второй сезон «Крепостной» выйдет уже этой осенью на телеканале СТБ. Зрители вновь окунутся в мир 19 века и узнают продолжение невероятной истории любви и предательства.
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