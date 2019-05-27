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Медовый месяц Насти Каменских и Потапа: куда отправилась звездная пара

27.05.2019

Судья «Х-фактор» Настя Каменских после шикарной свадьбы с Алексеем Потапенко отправилась в путешествие. Певица и ее супруг наслаждаются медовым месяцем на одном из роскошнейших пляжей Европы. Где отдыхают молодожены? Узнайте в нашем материале!

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 Недавно состоялась свадьба года — Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились! После шикарного торжества молодожены отправились в Турцию на частном самолете.

На одном из фото счастливая пара позирует перед вылетом из Киева.  


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Судья «Х-фактор» с мужем загорают на пляже и наслаждаются прекрасным отдыхом. В Instagram пара часто публикует фото с медового месяца. На снимках Потап и Настя мило целуются, не скрывая своих чувств.

 

 

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Компанию влюбленным составили близкие друзья — дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и основатель креативного event-агентства GG Project Людмила Голубицкая.

Настя Каменских и Потап благодаря упорному труду и творческому подходу построили настоящую империю. Их легендарный дуэт стал прорывом и обрел популярность в разных уголках мира. Кроме творчества и колоссального успеха, Каменских и Потапа объединяет еще и настоящая искренняя любовь. Теперь молодожены не скрывают своих искренних чувств и делятся личной жизнью с любимыми поклонниками.   

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