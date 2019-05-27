Каким будет этот вторник, расскажет гороскоп на 28 мая 2019 года. Что вам нужно обязательно сделать в этот день, читайте в гороскопе на сегодня.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой

Овен

Вами, Овны, интересуется какая-то важная личность. Возможно, вас хотят переманить на другую работу? Поговорите с начальством и попросите повышение или дополнительное инвестирование, если это так. Ведь вы специалист в своем деле и это должно хорошо оплачиваться.

Телец

Тельцы доказывают, что упорным трудом можно добиться всего. Вот и работу новую вы точно сможете найти в этот день, если постараетесь как следует. Условия будут очень выгодные и вам предложат хорошую ставку, так что не бойтесь – отправляйте резюме.

Близнецы

Совсем скоро Близнецы получат важный государственный документ, к которому так давно шли. Может, вы недавно сдавали на права? Или подавали документы на визу? В этот день вы поймете, что у вас все вышло и вы заслужили!

Рак

Раки, вы на высоте. Вашей идеей заинтересуется влиятельный иностранец и предложит вам выгодное сотрудничество. Или, может, вы просто найдете партнеров в другом городе, которые помогут вам в развитии вашего бизнеса. В любом случае, контакты с людьми в этот день вам необходимы!

Лев

Сегодня Львы, как змея, которая сбрасывает с себя старую кожу, чтобы переродиться. Не бойтесь, совершайте смелые поступки в этот день, ведь все проблемы отскакивают от вас в один счет. Ваш жизненный опыт показывает, что вы умеете справляться с ними еще в зародыше.

Дева

Ждите сегодня признания в любви. Вы даже можете получить финансовую помощь или просто подарок от любимого человека. А вот в быту могут возникнуть сложности, к вам неожиданно нагрянут гости, которым вы будете не очень рады.

Больше по теме: Любовный гороскоп на май 2019 года от астрологов сайта СТБ

Весы

У Весов в коллективе могут быть люди, которые будут распространять о вас слухи в этот день, потому что боятся вашего авторитета и не признают его. А вот если вы только в поиске работы, то сегодня вам может подвернуться отличный вариант с выгодными условиями, не упустите такой шанс!

Скорпион

Почему вы, Скорпионы, постоянно подозреваете в чем-то любимого человека? Ведь даже когда все хорошо, вы не можете успокоиться и жить счастливо. Сегодня это опасение может оправдаться, и вы узнаете о нем не совсем приятную правду. Но это не будет связано с изменами и вам удастся отпустить эту ситуацию.

Стрелец

Стрельцам стоит навестить родителей в этот день. А если были какие-то размолвки в личной жизни, то сегодня желательно поговорить и понять друг друга. Хотя найти компромисс будет достаточно сложно, и каждый считает, что он прав, но прийти к общему решению необходимо.

Козерог

Сегодня вы можете сильно простудиться или стать жертвой мошенников. Поэтому не принимайте никаких серьезных решений и просто отдыхайте дома, если есть такая возможность. Берегите свое личное пространство, Козероги, и избавьтесь от всего ненужного в жизни.

Водолей

Будьте аккуратны сегодня с банковской картой. Если снимаете деньги в банкомате, то не забудьте ее случайно! А также не носите с собой ценности, потому что их могут украсть или вы можете их потерять. В общем, Водолеи, держите ухо востро.

Рыбы

Рыбам стоит задуматься о поездке, в которой вы побалуете себя красивыми пейзажами. Сегодня вы чувствуете себя как будто в новой шкуре и даже близкие могут вас не узнавать. Все это также потому, что вы продолжаете заниматься спортом и совершенствовать себя. Так держать!