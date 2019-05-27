Приближается Atlas Weekend — 2019, одно из главных музыкальных событий лета. Чтобы приобрести билеты на фестиваль по лучшей цене, нужно покупать их заранее. Сколько стоят билеты на Atlas Weekend — 2019 сейчас? Ответы — в нашем материале.

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Билеты на Atlas Weekend — 2019 уже в продаже. С каждым новым объявленным хедлайнером цена на вход неумолимо поднимается. Самые быстрые успели купить early bird билеты по очень приятной цене. Но…

Сколько стоят билеты на Atlas Weekend — 2019 сейчас?

Билет на один день фестиваля — 1050 грн

VIP-билет на один день — 2650 грн

Абонемент на три дня — 2100 грн

VIP-standing на три дня — 5250 грн

Абонемент на все дни — 2600 грн

VIP-standing на все дни — 6500 грн

Кемпинг — 500 грн

Преимущества VIP-билета:

Отдельный VIP-вход, чтобы быстро и комфортно пройти на мероприятие.

Отдельный паркинг с охраной для вашей машины.

Проход на специальную крытую площадку, с которой особенно удобно наслаждаться выступлениями и прятаться от нежданного дождя.

Дополнительное звуковое оборудование, которое позволяет слушать музыку так, будто вы на сцене с артистами.

Отдельный бар: без очередей и часов томного ожидания.

Отдельные уборные.

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Билеты можно купить на таких ресурсах, как официальный сайт мероприятия atlasweekend.com, concert.ua, kontramarka.ua, kiev.internet-bilet.ua, gastroli.ua, а также в кассе клуба «Atlas» по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41.

Не забудь посмотреть программу Atlas Weekend — 2019 на все дни!

Фото: странички Atlas Weekend в социальных сетях

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