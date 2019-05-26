Канны 2019: объявлены имена победителей Каннского кинофестиваля
72-й Каннский кинофестиваль 2019, проходивший с 14 по 25 мая, подошел к концу. Во время церемонии закрытия жюри объявило имена победителей. Кому досталась заветная «Золотая пальмовая ветвь», читайте в нашем материале.
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С 14 по 25 мая во французском городе Канны прошел международный Каннский кинофестиваль 2019. Ведущим церемонии закрытия фестиваля стал Эдуард Баэр. В этом году жюри возглавил известный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяритту. Вместе с Иньяритту выбирали победителей американская актриса Эль Фэннинг, актриса и режиссер Маймуна Н’Диай из Буркина-Фасо, американский режиссер Келли Райхардт, итальянский режиссер Аличе Рорвахер, французский режиссер Энки Билал, французский режиссер Робин Кампильо, греческий режиссер Йоргос Лантимос и польский режиссер Павел Павликовский.
Главный приз Каннского фестиваля 2019 — «Золотая пальмовая ветвь» — получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Картина рассказывает историю бедной семьи, которая в попытке изменить свою жизнь и финансовое положение устраивается на работу к богатой семье.
Приз за лучшую мужскую роль досталась испанскому актеру Антонио Бандерасу за роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».
Награду за лучшую женскую роль получила Эмили Бичем «Маленький Джо».
Впервые за всю историю Каннского фестиваля Гран-при, который присуждается за выдающиеся достижения в кино, получила темнокожая женщина-режиссер Мати Диоп за фильм «Атлантика» о нелегкой судьбе мигрантов из Африки в Европе.
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Полный список победителей на Каннском кинофестивале 2019:
- «Золотая пальмовая ветвь»: «Паразиты», Пон Джун Хо;
- Гран-при: «Атлантика», Мати Диоп;
- «Особый взгляд»: «Дылда», Кантемир Балагов;
- Приз жюри: «Отверженные» Ледж Ли; «Bacurau» Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles;
- Лучшая женская роль: Эмили Бичем, «Маленький Джо»;
- Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас, «Боль и слава»;
- Лучший режиссер: братья Дарденн, «Молодой Ахмед»;
- Лучший сценарий: Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне»;
- Специальная награда жюри: «It Must Be Heaven», Элиа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San;
- Приз «Золотая камера»: «Our Mothers», César Díaz;
- «Золотая пальмовая ветвь» в короткометражном конкурсе: «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos;
- «Квир-пальма» (полный метр): «Портрет молодой женщины в огне», Селин Скьямма;
- «Квир-пальма» (короткометражные фильмы): «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos.
Источник фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes