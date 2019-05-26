72-й Каннский кинофестиваль 2019, проходивший с 14 по 25 мая, подошел к концу. Во время церемонии закрытия жюри объявило имена победителей. Кому досталась заветная «Золотая пальмовая ветвь», читайте в нашем материале.

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С 14 по 25 мая во французском городе Канны прошел международный Каннский кинофестиваль 2019. Ведущим церемонии закрытия фестиваля стал Эдуард Баэр. В этом году жюри возглавил известный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяритту. Вместе с Иньяритту выбирали победителей американская актриса Эль Фэннинг, актриса и режиссер Маймуна Н’Диай из Буркина-Фасо, американский режиссер Келли Райхардт, итальянский режиссер Аличе Рорвахер, французский режиссер Энки Билал, французский режиссер Робин Кампильо, греческий режиссер Йоргос Лантимос и польский режиссер Павел Павликовский.

Главный приз Каннского фестиваля 2019 — «Золотая пальмовая ветвь» — получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Картина рассказывает историю бедной семьи, которая в попытке изменить свою жизнь и финансовое положение устраивается на работу к богатой семье.

Приз за лучшую мужскую роль досталась испанскому актеру Антонио Бандерасу за роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».

Награду за лучшую женскую роль получила Эмили Бичем «Маленький Джо».

Впервые за всю историю Каннского фестиваля Гран-при, который присуждается за выдающиеся достижения в кино, получила темнокожая женщина-режиссер Мати Диоп за фильм «Атлантика» о нелегкой судьбе мигрантов из Африки в Европе.

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Полный список победителей на Каннском кинофестивале 2019:

«Золотая пальмовая ветвь»: « Паразиты», Пон Джун Хо;

Паразиты», Пон Джун Хо; Гран-при: «Атлантика», Мати Диоп;

«Атлантика», Мати Диоп; «Особый взгляд»: «Дылда», Кантемир Балагов;

«Дылда», Кантемир Балагов; Приз жюри: « Отверженные » Ледж Ли; «Bacurau » Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles;

Отверженные Ледж Ли; «Bacurau Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles; Лучшая женская роль: Эмили Бичем, « Маленький Джо»;

Эмили Бичем, Маленький Джо»; Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас, « Боль и слава»;

Антонио Бандерас, Боль и слава»; Лучший режиссер: братья Дарденн, « Молодой Ахмед»;

братья Дарденн, Молодой Ахмед»; Лучший сценарий: Селин Скьямма, « Портрет молодой женщины в огне»;

Селин Скьямма, Портрет молодой женщины в огне»; Специальная награда жюри: « It Must Be Heaven», Элиа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San;

It Must Be Heaven», Элиа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San; Приз «Золотая камера»: « Our Mothers», César Díaz;

Our Mothers», César Díaz; «Золотая пальмовая ветвь» в короткометражном конкурсе: « The Distance Between Us and The Sky », Vasilis Kekatos;

The Distance Between Us and The Sky Vasilis Kekatos; «Квир-пальма» (полный метр): « Портрет молодой женщины в огне », Селин Скьямма;

Портрет молодой женщины в огне Селин Скьямма; «Квир-пальма» (короткометражные фильмы): « The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos.

Источник фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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