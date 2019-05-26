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Канны 2019: объявлены имена победителей Каннского кинофестиваля

26.05.2019

72-й Каннский кинофестиваль 2019, проходивший с 14 по 25 мая, подошел к концу. Во время церемонии закрытия жюри объявило имена победителей. Кому досталась заветная «Золотая пальмовая ветвь», читайте в нашем материале. 

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С 14 по 25 мая во французском городе Канны прошел международный Каннский кинофестиваль 2019. Ведущим церемонии закрытия фестиваля стал Эдуард Баэр. В этом году жюри возглавил известный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяритту. Вместе с Иньяритту выбирали победителей американская актриса Эль Фэннинг, актриса и режиссер Маймуна Н’Диай из Буркина-Фасо, американский режиссер Келли Райхардт, итальянский режиссер Аличе Рорвахер, французский режиссер Энки Билал, французский режиссер Робин Кампильо, греческий режиссер Йоргос Лантимос и польский режиссер Павел Павликовский.

объявлены имена победителей Каннского кинофестиваля

Главный приз Каннского фестиваля 2019  «Золотая пальмовая ветвь»  получил фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Картина рассказывает историю бедной семьи, которая в попытке изменить свою жизнь и финансовое положение устраивается на работу к богатой семье.

Пон Джун Хо паразиты

Приз за лучшую мужскую роль досталась испанскому актеру Антонио Бандерасу за роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».

Антонио Бандерас боль и слава

Награду за лучшую женскую роль получила Эмили Бичем «Маленький Джо».

Эмили бичем

Впервые за всю историю Каннского фестиваля Гран-при, который присуждается за выдающиеся достижения в кино, получила темнокожая женщина-режиссер Мати Диоп за фильм «Атлантика» о нелегкой судьбе мигрантов из Африки в Европе.

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Мати Диоп каннский кинофестиваль 2019

Мати Диоп каннский кинофестиваль 2019

Полный список победителей на Каннском кинофестивале 2019:

  • «Золотая пальмовая ветвь»: «Паразиты», Пон Джун Хо;
  • Гран-при: «Атлантика», Мати Диоп;
  • «Особый взгляд»: «Дылда», Кантемир Балагов;
  • Приз жюри: «Отверженные» Ледж Ли; «Bacurau» Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles;
  • Лучшая женская роль: Эмили Бичем, «Маленький Джо»;
  • Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас, «Боль и слава»;
  • Лучший режиссер: братья Дарденн, «Молодой Ахмед»;
  • Лучший сценарий: Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне»;
  • Специальная награда жюри: «It Must Be Heaven», Элиа Сулейман; «Monstruo Dios», Agustina San;
  • Приз «Золотая камера»: «Our Mothers», César Díaz;
  • «Золотая пальмовая ветвь» в короткометражном конкурсе: «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos;
  • «Квир-пальма» (полный метр): «Портрет молодой женщины в огне», Селин Скьямма;
  • «Квир-пальма» (короткометражные фильмы): «The Distance Between Us and The Sky», Vasilis Kekatos.

Источник фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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