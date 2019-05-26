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Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года от экстрасенсов СТБ

26.05.2019

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года расскажет, что прогнозируют звезды на конец мая и начало июня. На что обратить внимание и чего лучше избегать? Чего ожидать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

гороскоп з 27 травня по 2 червня

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Гороскоп на неделю Овны

На этой неделе Овны особенно ощутят переход от весны к лету. Всем представителям знака стоит обратить внимание на здоровье. Больше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте мест с большим количеством тополиного пуха. Правильно питайтесь и пейте больше жидкости. В середине недели лучше придерживаться нейтралитета во всех спорных вопросах. Выходные лучше провести со своей семьей.

Гороскоп на неделю Тельцы

Тельцам на этой неделе звезды не советуют принимать поспешных решений. Взвесьте все за и против, обдумайте детали и лишний раз перепроверьте. Неделя не грозит быть особо сложной, но и терять бдительность тоже не стоит. На выходных Тельцам стоит побаловать своих родных. Отличным вариантом может стать совместный шоппинг.

Гороскоп на неделю Близнецы

В начале недели Близнецам стоит сбавить обороты и отдохнуть. Не гоже живому человеку столько работать. Несколько дней отпуска и с новыми силами вперед к своим целям! Уже ближе к концу недели Близнецы смогут добиться успеха во всех своих начинаниях. Отбросьте страх и просто действуйте. Идеальным вариантом для проведения выходных для Близнецов может стать поход в театр или семейный ужин.

Гороскоп на неделю Раки

На этой неделе Раки смогут наконец-то расслабиться. Проблемы, напряженная атмосфера на работе и дома обойдут стороной. Но, обратите внимание на ближнее окружение. В жизни Раков есть человек, который нуждается в их помощь. Не будьте равнодушны, ведь эта неделя создана для добрых дел. Помните, добро – всегда возвращается.

Гороскоп на неделю Львы

Львам стоит перестать заниматься самокопанием и искать проблему в себе. Вы не можете нравиться всем и каждому и это абсолютно нормально! Полюбите себя и научитесь наконец говорить «нет» людям, которые вас нагло используют. В середине недели вы можете получить важное предложение от начальства. Дерзайте и не отступайте! Будьте решительными и все получится.

Гороскоп на неделю Девы

Девы уже достаточно отдохнули, пора и поработать. На этой неделе стоит проявить свой творческий потенциал на работе. Не бойтесь креативить. Даже самая безумная идея может стать гениальной. В конце неделе Дев ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Гороскоп на неделю Весы

На этой неделе Весам стоит собрать всю свою выносливость и терпение в кулак. Вас ждут большие испытания на работе. С трудностями столкнетесь не только вы, но и руководство. Будьте терпеливы и снисходительны. Все ваши невзгоды нужны только для того, чтобы стать действительно одной сплоченной командой. К концу недели все страсти вокруг улягутся и все пойдет своим чередом. Выходные готовят для Весов особо яркие и позитивные эмоции.

Гороскоп на неделю Скорпионы

Скорпионам на этой неделе стоит открыть свои чувства. Скрывая свои симпатии и наоборот, вы продолжаете свои душевные терзания. Станьте более прямолинейными и не бойтесь услышать отказ. Если же у вас уже есть вторая половинка, то устройте на выходных романтический ужин или организуйте культурную программу. Главное – проведите время вместе.

Гороскоп на неделю Стрельцы

В период с 27 мая  по 2 июня Стрельцам лучше отложить большие покупки до середины следующей недели. Звезды объясняют это особо сильным влиянием на знак со стороны перехода внутри недели с весны на лето. Будьте бдительны со своими финансами, ведь соблазн потратить свои сбережения слишком велик. Ближе к концу недели вас ждет грандиозный успех на работе и приличное финансовое вознаграждение. Отложите эти деньги до лучших времен, но побаловать себя заслуженным тортиком можно. Выходные лучше проведите дома с родными.

Гороскоп на неделю Козероги

У Козерогов на этой переходной неделе грядут жизненные «американские горки». Ничего страшного, но представителям этого знака лучше запастись терпением.  Продолжайте упрямо следовать своему пути и поставленным целям. В конце недели все страсти вокруг вас поутихнут, и Козерогов будут ждать теплые объятия любимого человека.

Гороскоп на неделю Водолеи

Водолеям стоит начать мечтать и воплощать свои мечты. Вы от одной недели к другой не перестаете усердно трудиться и уже совсем позабыли ради чего прилагаете такие усилия. Остановитесь на миг и задумайтесь, чего хотели бы вы именно в этот момент. Не бойтесь воплощать даже сумасшедшие идеи, оно того стоит. Если у вас есть заветная мечта – вперед к ней! Удача однозначно на вашей стороне. Близкие и родные в любом случае поддержат вас и помогут все реализовать.

Гороскоп на неделю Рыбы

Грядет самая спокойная и стабильная неделя для Рыб. Наконец-то вы можете отдохнуть и не думать ни о чем.  Звезды на вашей стороне и защитят от любых невзгод на этой неделе. Получайте удовольствие от каждого момента, прожитого дня, наслаждайтесь окончанием весны и началом лета. На выходных можете смело начать планировать отпуск вместе со своей половинкой.

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