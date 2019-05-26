Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года расскажет, что прогнозируют звезды на конец мая и начало июня. На что обратить внимание и чего лучше избегать? Чего ожидать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

На этой неделе Овны особенно ощутят переход от весны к лету. Всем представителям знака стоит обратить внимание на здоровье. Больше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте мест с большим количеством тополиного пуха. Правильно питайтесь и пейте больше жидкости. В середине недели лучше придерживаться нейтралитета во всех спорных вопросах. Выходные лучше провести со своей семьей.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Тельцам на этой неделе звезды не советуют принимать поспешных решений. Взвесьте все за и против, обдумайте детали и лишний раз перепроверьте. Неделя не грозит быть особо сложной, но и терять бдительность тоже не стоит. На выходных Тельцам стоит побаловать своих родных. Отличным вариантом может стать совместный шоппинг.

Гороскоп на неделю – Близнецы

В начале недели Близнецам стоит сбавить обороты и отдохнуть. Не гоже живому человеку столько работать. Несколько дней отпуска и с новыми силами вперед к своим целям! Уже ближе к концу недели Близнецы смогут добиться успеха во всех своих начинаниях. Отбросьте страх и просто действуйте. Идеальным вариантом для проведения выходных для Близнецов может стать поход в театр или семейный ужин.

Гороскоп на неделю – Раки

На этой неделе Раки смогут наконец-то расслабиться. Проблемы, напряженная атмосфера на работе и дома обойдут стороной. Но, обратите внимание на ближнее окружение. В жизни Раков есть человек, который нуждается в их помощь. Не будьте равнодушны, ведь эта неделя создана для добрых дел. Помните, добро – всегда возвращается.

Гороскоп на неделю – Львы

Львам стоит перестать заниматься самокопанием и искать проблему в себе. Вы не можете нравиться всем и каждому и это абсолютно нормально! Полюбите себя и научитесь наконец говорить «нет» людям, которые вас нагло используют. В середине недели вы можете получить важное предложение от начальства. Дерзайте и не отступайте! Будьте решительными и все получится.

Гороскоп на неделю – Девы

Девы уже достаточно отдохнули, пора и поработать. На этой неделе стоит проявить свой творческий потенциал на работе. Не бойтесь креативить. Даже самая безумная идея может стать гениальной. В конце неделе Дев ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам стоит собрать всю свою выносливость и терпение в кулак. Вас ждут большие испытания на работе. С трудностями столкнетесь не только вы, но и руководство. Будьте терпеливы и снисходительны. Все ваши невзгоды нужны только для того, чтобы стать действительно одной сплоченной командой. К концу недели все страсти вокруг улягутся и все пойдет своим чередом. Выходные готовят для Весов особо яркие и позитивные эмоции.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Скорпионам на этой неделе стоит открыть свои чувства. Скрывая свои симпатии и наоборот, вы продолжаете свои душевные терзания. Станьте более прямолинейными и не бойтесь услышать отказ. Если же у вас уже есть вторая половинка, то устройте на выходных романтический ужин или организуйте культурную программу. Главное – проведите время вместе.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

В период с 27 мая по 2 июня Стрельцам лучше отложить большие покупки до середины следующей недели. Звезды объясняют это особо сильным влиянием на знак со стороны перехода внутри недели с весны на лето. Будьте бдительны со своими финансами, ведь соблазн потратить свои сбережения слишком велик. Ближе к концу недели вас ждет грандиозный успех на работе и приличное финансовое вознаграждение. Отложите эти деньги до лучших времен, но побаловать себя заслуженным тортиком можно. Выходные лучше проведите дома с родными.

Гороскоп на неделю – Козероги

У Козерогов на этой переходной неделе грядут жизненные «американские горки». Ничего страшного, но представителям этого знака лучше запастись терпением. Продолжайте упрямо следовать своему пути и поставленным целям. В конце недели все страсти вокруг вас поутихнут, и Козерогов будут ждать теплые объятия любимого человека.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Водолеям стоит начать мечтать и воплощать свои мечты. Вы от одной недели к другой не перестаете усердно трудиться и уже совсем позабыли ради чего прилагаете такие усилия. Остановитесь на миг и задумайтесь, чего хотели бы вы именно в этот момент. Не бойтесь воплощать даже сумасшедшие идеи, оно того стоит. Если у вас есть заветная мечта – вперед к ней! Удача однозначно на вашей стороне. Близкие и родные в любом случае поддержат вас и помогут все реализовать.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Грядет самая спокойная и стабильная неделя для Рыб. Наконец-то вы можете отдохнуть и не думать ни о чем. Звезды на вашей стороне и защитят от любых невзгод на этой неделе. Получайте удовольствие от каждого момента, прожитого дня, наслаждайтесь окончанием весны и началом лета. На выходных можете смело начать планировать отпуск вместе со своей половинкой.

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