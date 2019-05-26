Последний месяц весны ежегодно напоминает украинцам о многих важных датах, в число которых входит и день рождения столицы. Когда отмечается День Киева в 2019 году? Узнайте в нашем материале!

Когда день Киева в 2019 году – актуальный вопрос, ведь ежегодно дата праздника меняется. Свой день рождения по давней традиции столица отмечает в последнее воскресенье мая. В 2019 году масштабный праздник приходится на 26 мая. Украинской столице исполняется 1537 лет.

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Мероприятия на День Киева 2019

26 различных спортивных, художественных и благотворительных событий состоится в этом году во время празднования Дня столицы и Дня Киева.

17-26 мая — проект «Художники Киева — родному городу» (улица Сечевых Стрелков, 1-5);

17 мая — 2 июня — выставка «Почетные граждане города Киева» (улица Крещатик, 36);

20-26 мая — фестиваль Kyiv Art Week;

21-22 мая — фестиваль «Художественная палитра Киева» (улица Михаила Грушевского, 5);

22 мая — торжественная церемония вручения Художественной премии «Киев» (улица Жилянская, 88);

23-29 мая — международный фестиваль детcко-юношеского творчества «Солнечный каштанчик» (Аллея Героев Небесной Сотни, 1);

24 мая — Церемония награждения IV Кубка Киевского городского главы по шахматам «Хрустальная ладья» (улица Крещатик, 36);

24 мая — Церемония награждения IV Кубка Киевского городского главы по шахматам «Хрустальная ладья» (улица Крещатик, 36); 24 мая — художественный проект «JAZZ KOLO» (улица Михаила Грушевского, 5);

24-26 мая — международный турнир по мини-футболу «Кубок мэра Киева 2019» (Долобецкий остров);

24-26 мая — международные соревнования по велосипедному спорту «Horizon Park Race For Peace» (старт — улица Маршала Конева, 6);

24-26 мая — международные соревнования по велосипедному спорту «kievskaya Sotka Women Challenge» (старт — улица Крещатик, 36);

24-26 мая — международные соревнования по велосипедному спорту «Horizon Park Race Maidan» (старт — улица Крещатик, 26);

24-26 мая — международные соревнования по велосипедному спорту «Horizon Park Classic» (старт — улица Николая Гринченко);

24-26 мая — Кубок Украины по спортивному ориентированию (разные локации);

25 мая — парусная регата, посвященная Дню Киева (Киевский речной вокзал, причал № 6);

25 мая — фестиваль национальных культур «Этнофест» (улица Михаила Грушевского, 5);

25 мая — фестиваль «Radioday free open air» (площадь Конституции);

25 мая — фестиваль «Кобзареві джерела» (улица Лаврская, 41);

25 мая — праздничный концерт с участием DZIDZIO (Контрактовая площадь);

25-26 мая — проект «Киевский бал» (Контрактовая площадь);

25-26 мая — фестиваль «Країна Франкіана» (площадь Ивана Франко);

25-26 мая — фестиваль архитектуры для детей Archikidz (проспект Лаврский, 7);

25 мая — 2 июня — 48-й Киевский международный кинофестиваль «Молодость» (улица Крещатик, 36);

26 мая — спортивно-благотворительный «Пробег под каштанами» (старт — Майдан Незалежности);

26 мая — всеукраинский фестиваль хорового искусства «Песня над Днепром» (улица Лаврская, 41);

26 мая — международный турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Киева (возле Арки дружбы народов);

26 мая — финал чемпионата Киева по семейному спорту (улица Крещатик);

26 мая — концерт «Space Symphony» / «Космическая симфония» (Контрактовая площадь).

Также в День Киева – 2019 состоится одно из самых массовых и ярких мероприятий – Пробег под каштанами.

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1537-й день рождения столицы – праздник каждого из нас. Желаем провести День Киева в 2019 году незабываемо!

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