13 выпуск «Один за всіх»-13: изменщица или жертва одержимого ревностью мужа?

В 13 выпуске команда «Один за всіх»-13 выяснили кто же Екатерина на самом деле: изменщица или жертва одержимого ревностью мужа Сергея. Мужчина, подобно Отелло, готов убить свою любимую женщину из-за своих подозрений. Самое страшное, что из-за разборок взрослых страдает маленький сын Екатерины Саша. Какие секреты семейной жизни удалось выяснить экспертам и ведущему проекта «Один за всіх»-13 Михаилу Присяжнюку?

В студии «Один за всіх»-13 появились старшие дочери Екатерины от первого брака. Девушки в подробностях рассказали какие издевательства и насилие над собой каждый день терпит их мать. Студию ужаснуло то, что Сергей установил камеры по всей квартире, отслеживает ее телефон и соцсети и из-за ревности регулярно избивает свою жену и готов даже пойти на убийство. Также девушки рассказали как уже писали заявление на обезумевшего мужчину матери, но женщина испугалась угроз мужа и забрала ее.

Первый муж Екатерины раскрыл неожиданные подробности их расставания. Из-за нехватки внимания, пока он был на работе, его бывшая жена водила Сергея к себе. Однажды он их застукал на горячем, но любовник испугался и скрылся. Мужчина был готов простить свою любимую ради детей, но та приняла решение уйти, забрав младшую дочь с собой. В свою очередь девушка ошарашила студию новостью о том, что с юридической точки зрения Сергей не является отцом маленького Саши.

В студии появилась Екатерина. Женщина утверждает, что он хороший отец для Саши и готова терпеть любые унижения и издевательства, лишь бы у мальчика была полная семья. Женщина рассказала как находила с сыном камеры по всех квартире и как муж заставил написать ее расписку, от которой волосы становились дыбом. Всех в студии ужаснула история о том, как обезумевший от ревности муж даже проверял ее нижнее белье на предмет измены.

В студии появляется Сергей. После рассказов мужчины становиться понятно, что проблемой всему его ревность, которая переросла в неуправляемую агрессию. Мужчина убежден, что его жена нагло изменяет ему на различных форумах и сайтах знакомств. Он отказывается слушать любые другие варианты и даже слышать не хочет мнение Екатерины. В итоге мужчина покидает студию досрочно

Екатерина все же решилась пройти детектор лжи дабы очистить свое имя от клеветы. На все вопросы о вероятной измене в любом ее проявлении детектор показал отрицательный результат. В конце программы маленький Саша попросил маму уйти из семьи, а ведущий Михаил Присяжнюк пообещал помочь с арендой отдельного жилья от обезумевшего мужчины.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ