«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуков

В 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале.
В первом конкурсе участники проходили кулинарное ВНО. Задачей двух команд было узнать и приготовить 9 блюд по видеорецептам. Сложность заключалась в одновременном воспроизведении всех рецептов и времени для приготовления одного из них — 2 часа 16 минут. Если участник команды выходит из комнаты с мониторами, то вернуться туда он больше не сможет. Команда красных во главе с Александром Абрамовым приготовила 8 блюд, из которых судьи приняли только 4. Но даже такой результат помог им опередить команду Юры Негрича, у которой приняли только 2 блюда. В результате капитан синих и Паша Ключник («Винник») надели черные фартуки.
Во втором конкурсе кулинары «МастерШеф. Профессионалы» защищали честь украинской кухни и кормили французских дипломатов, редакторов кулинарных журналов, шеф-поваров и рестораторов. Задачей профессионалов было приготовить блюда высокой французской кухни и не ударить в грязь лицом перед достопочтенными гостями. С разрывом в один голос победила команда красных. Первыми финалистами стали Александр Абрамов, Юлия Прохода и Павел Серветник. Черные фартуки надели Алик Мкртчян и Екатерина Пескова. Оба кулинара были очень злы на Абрамова за фатальную оплошность в выборе своей команды.
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На битве черных каждый повар крутил барабан с самыми жесткими конкурсами за все прошедшие выпуски. Несмотря на страх Кати Песковой перед выпавшим заданием, она и Юра Негрич справились лучше всех.
Кто же покинул «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала и сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна в полной мере — смотрите в 13 выпуске!
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуковВ 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуковВ 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуковВ 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале
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