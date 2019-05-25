«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуков

В 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале.

В первом конкурсе участники проходили кулинарное ВНО. Задачей двух команд было узнать и приготовить 9 блюд по видеорецептам. Сложность заключалась в одновременном воспроизведении всех рецептов и времени для приготовления одного из них — 2 часа 16 минут. Если участник команды выходит из комнаты с мониторами, то вернуться туда он больше не сможет. Команда красных во главе с Александром Абрамовым приготовила 8 блюд, из которых судьи приняли только 4. Но даже такой результат помог им опередить команду Юры Негрича, у которой приняли только 2 блюда. В результате капитан синих и Паша Ключник («Винник») надели черные фартуки.

Во втором конкурсе кулинары «МастерШеф. Профессионалы» защищали честь украинской кухни и кормили французских дипломатов, редакторов кулинарных журналов, шеф-поваров и рестораторов. Задачей профессионалов было приготовить блюда высокой французской кухни и не ударить в грязь лицом перед достопочтенными гостями. С разрывом в один голос победила команда красных. Первыми финалистами стали Александр Абрамов, Юлия Прохода и Павел Серветник. Черные фартуки надели Алик Мкртчян и Екатерина Пескова. Оба кулинара были очень злы на Абрамова за фатальную оплошность в выборе своей команды.

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На битве черных каждый повар крутил барабан с самыми жесткими конкурсами за все прошедшие выпуски. Несмотря на страх Кати Песковой перед выпавшим заданием, она и Юра Негрич справились лучше всех.

Кто же покинул «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала и сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна в полной мере — смотрите в 13 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуков В 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуков В 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 13: состоялась последняя битва черных фартуков В 13 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялась последняя битва черных фартуков перед грандиозным финалом сезона. На следующей неделе за главный приз кулинарного шоу будут бороться шесть лучших шефов-профессионалов страны. Какую злую шутку с участниками сыграла чертова дюжина? Сбылось ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? И кто покинул проект в шаге от финала — читайте в материале

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