Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» в 13 выпуске от 25.05.2019

До грандиозного финала «МастерШеф. Профессионалы» оставалась последняя битва черных фартуков. Уйти из проекта именно в 13 выпуске было особенно обидно. Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» за шаг до финала после последней битвы черных — читайте в материале.

В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинул кулинарный Олег Винник — Павел Ключник.

Пашу Ключника участники с первого дня окрестили кулинарным Олегом Винником из-за внешней схожести с певцом. Манерный и харизматичный кулинар удивлял своим мастерством неделю за неделей. На битве черных Паше вновь выпало готовить мит-фрут. Если в прошлый раз судьи закрыли глаза на недоработки в его мясном яблоке, то в этот раз кабачок по цвету был похож больше на персонажа из известного фильма. Эктор Хименес-Браво также отметил, что во вкусе блюда не было ничего сверхъестественного.

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Павел Ключник – шеф-повар в столичном ресторане. Его кулинарная мечта – продемонстрировать зрителям и коллегам, что он лучший профессиональный повар страны. Павел Ключник прошел длинный путь на кухне «МастерШеф. Профессионалы» и покинул шоу за шаг до финала. Несмотря на этот досадный вылет, он доказал, что по праву может называть себя достойным шефом-профессионалом, ведь быть в семерке лучших – большое достижение.

Не пропустите грандиозный финал «Мастер Шеф. Профессионалы»! Уже в следующую субботу в 19:00 мы увидим ожесточенную борьбу за право носить имя лучшего шефа страны и обладателя приза в один миллион гривен!

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