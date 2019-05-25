Сегодня воскресенье, а вы еще не определились с планами? Как провести сегодняшний день, 29 мая 2019 года, так, чтобы в понедельник не унывать – читайте у нас в гороскопе.

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Овен

В личной жизни у вас, Овны, только хорошая погода. Можете поделиться тайной и своими мыслями со своей половинкой, ей будет очень приятно и это укрепит ваши и так прекрасные отношения. А если вы никак не можете простить бывшего партнера, то в этот день нужно поговорить и попрощаться. Потому что новые отношения начнутся только если закончатся старые.

Телец

Сегодня Тельцам стоит обратить внимание на свое здоровье. Даже если у вас ничего не болит, сдать анализы не будет лишним. Потому что именно сегодня старые болячки могут о себе напомнить. Но если вы думаете о какой-то сложной операции, особенно пластической, то ее лучше отложить.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут заметить повышенное внимание от противоположного пола. Могут даже дать знать о себе бывшие. Но что точно состоится, так это признание в чувствах. Вы услышите слова любви, а может даже предложение выйти замуж!

Рак

В этот день Ракам лучше избегать любых ссор. А вот если они были ранее, то сегодня у вас получится помирится, если вы наконец-то услышите друг друга. Любимый человек может вернутся с поездки или вы начнете вместе планировать свое следущее путешествие.

Лев

Вам, Львы, вполне можно начинать идти сложным и рискованым путем. Используйте новые технологии для этого и оборудование покруче. Хотя то, что все у вас под конролем, мы не сомневаемся. Ведь Львы они такие, смелые поступки у вас в крови!

Дева

В этот день Девы будут как будто на взводе и вас все может раздражать. С вами буквально никто не может договориться. Еще и в личой жизни постоянные испытания и нарушение обещаний. Постоянные расстояния, ссоры из-за мелочей, еще и проблемы могут быть из-за партнера.

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Весы

Весы, будьте весьма аккуратны в этот день, потому что можете повредить пятую точку. И это не шутка, с вами действительно может приключится несчастный случай. Или вы станете свидетем такого где-то на дороге. Поэтому повторяем вам еще раз: будьте аккуратны!

Скорпион

Если вам, Скорпионы, предстоит выход на сцену в этот день, то вы будете блистать! Учавствуйте в фотосессии или дайте интервью, чтобы ваша популярность только возросла. А вдруг после этого вас узнают на улице? Круто же!

Стрелец

Как насчет организовать сегодня праздник с друзьями у себя дома? Или просто займитесь мелкими домашними делами, которые будут вам приятны. Кстати, также звезды советуют Стрельцам провести день с домашним любимцем.

Козерог

Сегодня Козероги захотят перервать со всеми общение. Вы хотите пропасть, а близкие и друзья переживают по этому поводу. У Козерогов буквально полная апатия и потеря интереса к жизни. Хочется остановить уже этот день сурка…

Водолей

Сегодня лучше воздержаться от всех мероприятий и концертов, праздников и премьер. Вы, Водолеи, только разочаруетесь от этого. Лучше остаться сегодня дома и провести день с семьей.

Рыбы

В этот день лучше всего заняться спортом, своей фигурой и идти на смелые решения, связанные с внешностью. Например, можете пойти на шопинг и оновить свой гардероб!

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