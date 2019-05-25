Гороскоп на 25 мая 2019 года знает как вам нужно поступить. Чтобы ваши действия были максимально правильными и принесли пользу, читайте наш гороскоп на сегодня.

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Овен

Овны, не бойтесь начинать новую жизнь в этот период. В эту субботу прорисуйте хотя бы в своей голове каким вы видите ваше будущее. Тогда вы сможете выйти на новый уровень и в карьере и в финансовом плане. Мысли материальны, вот увидите!

Телец

Тельцы, вы всегда приходите на помощь своим друзьям. А сегодня это будет как никогда кстати. Ваш близкий товарищ будет очень в вас нуждаться, хотя это может привести к тому, что он нанесет вред вашему имуществу. Постарайтесь его понять. Кстати, это может быть также ваш родственник.

Близнецы

Близнецы, ваша личная жизнь сейчас переживает не лучший свой период. Любимый человек, скорее всего, не сдержит свое обещание и все договоренности и планы будут перенесены. Но сами вы не пытайтесь давить и что-то требовать, компромисс все равно вам не светит.

Рак

Ракам стоит обратить внимание на свое здоровье, не помешают лечебные процедуры для души и тела. Можете сходить в спа или баню, это будет отличным вариантом. А вот в личной жизни сегодня все сложно. Трудно вам все таки договорится и признать свою вину, если такая есть.

Лев

По работе у вас, Львы, начинается новый важный период. Вы уже заслужили авторитет от коллег и весь коллектив буквально держится на вас. Скорее всего, вам придется представить интересы коллег в лучшем виде. Вы же сможете, правда?

Дева

Девы, демонстрируйте свои таланты и принимайте участие во всех шоу, конкурсах или прадниках. Таким образом вы познакомитесь с нужными людьми, а в результате получите очень крутое сотрудничество связанное с другим городом или страной. Вы готовы к этому?

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Весы

Вам будет сложно в этот период с учебой. Если сдаете сессию, то экзамены и зачеты будут для вас настоящим испытанием. Вам необходимо дополнительное обучение и курсы, чтобы со всем справиться. Но упорным трудом у вас обязательно все получится.

Скорпион

Не сидите сегодня дома, Скорпионы, вам необходимо больше тусоваться и веселится. Все вечеринки в городе должны быть вашими! А еще круче, если вы сами организуете праздник и пригласите на него всех важных для вас людей. Такое запомнится всем!

Стрелец

Вам начинает очень везти с деньгами! Стрельцы, для вас самое время вкладывать деньги в недвижимость или покупку автомобиля. А если этого вы не собирались делать, то может просто обновить свое жилье? Например, начать небольшой косметический ремонт.

Козерог

Козерогам в этот день может открыться правда. И чем больше, тем меньше вы будете понимать. Опять Козероги запутаются в своей жизни, как в лабиринте. Постоянные взлеты и падения, с которыми вам придется справяляться. Но у вас все получится, мы верим в это!

Водолей

Водолеи, вы сможете в этот день начать заниматься тем делом, о котором давно мечтаете! Ваш талант оценят по достоинству и торг с вами совершенно не уместен. Хотя с финансами продолжает не везти.

Рыбы

В личной жизни у Рыб кризис. Каждый считает, что он прав и ищет компромис. В такие моменты ждите поддержку от друзей. Они точно вас порадуют в этот день новостями.

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