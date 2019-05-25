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13 выпуск «Один за всіх»-13: женщина доводит свою верность ценой собственной жизни

25.05.2019

В 13 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет спасать Екатерину и ее сына от обезумевшего от ревности мужчины. Он установил камеры по всей квартире, отслеживает ее телефон и соцсети, но и это не самое ужасное. Мужчина из-за ревности регулярно избивает свою жену и готов даже пойти на убийство. Чтобы доказать мужу свою невиновность женщина пройдет детектор лжи. Подробности ужасной истории домашнего насилия узнайте уже завтра.

13 выпуск «Один за всіх»-13: женщина доводит свою верность ценой собственной жизни

В 13 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

  1. Почему у сына Екатерины два отца и каждый хочет его воспитывать?
  2. Какая измена разрушила отношения Екатерины с мужем и детьми?
  3. Что покажет детектор лжи?
  4. Действительно ли у Сергея есть основания так безумно ревновать Екатерину?

Video: 13 выпуск «Один за всіх»-13: женщина доводит свою верность ценой собственной жизни

В 13 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет спасать Екатерину и ее сына от обезумевшего от ревности мужчины. Он установил камеры по всей квартире, отслеживает ее телефон и соцсети, но и это не самое ужасное. Мужчина из-за ревности регулярно избивает свою жену и готов даже пойти на убийство. Чтобы доказать мужу свою невиновность женщина пройдет детектор лжи. Подробности ужасной истории домашнего насилия узнайте уже завтра

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Смотрите полный 13 выпуск «Один за всіх»-13 от 25.05.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

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