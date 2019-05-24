Вкусные летние салаты: топ-5 рецептов
24.05.2019
Порадуйте свое семейство вкусным салатом. Именно это блюдо очень уместно на отдыхе с веселой компанией. Отправляйтесь на пикник с лучшими блюдами! Топ-5 рецептов летних салатов в нашем материале.
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Летний салат от Игоря Мисевича
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- цукини – 1 шт.
- сладкий перец – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 6 шт.
- вода – 1 л
- соль – 3 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- уксус яблочный – 2 ст. л.
- уксус бальзамический – 1 ч. л.
- оливковое масло – 7 ст. л.
- сахарная пудра – 1 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
Приготовление:
- Перец почистите, а баклажаны и цукини нарежьте.
- Приготовьте маринад из воды, соли, сахара и уксуса. Залейте им баклажаны.
- Смешайте оливковое масло, сахарную пудру, соль и перец. Перемешайте все это с болгарским перцем и цукини. Оставьте овощи на 20 минут.
- Нанижите баклажаны, цукини, перец и помидоры на шампуры и поджарьте до готовности. Нарежьте лук.
- Приготовьте заправку из масла, бальзамического уксуса и меда. Смешайте все ингредиенты.
Салат из овощей, фруктов и семги от Аниты Луценко
Ингредиенты:
- Сельдерей (2 стебля)
- Зеленое кислое яблоко
- Слабосоленая семга (150 г)
Способ приготовления:
- Нарезать сельдерей, яблоко и семгу.
- Заправить все небольшим количеством сливок.
Салат «Цезарь» от Эктора Хименеса-Браво
Ингредиенты:
- салат «Ромэн» – 1,5 пучка
- белый тостовый хлеб – 7 кусочков
- чеснок – 5 зубчиков
- оливковое масло – 1 стак. + 4 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- горчица сухая – 0,5 ч. л.
- лимон – 1 шт.
- вустерский соус – 1 ч. л.
- соль, черный молотый перец
- пармезан – 30 г
- куриное филе – 300 г
- сливочное масло – 2 ст.л.(50 г)
- соевый соус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Листья промойте, замочите на 15–30 минут в миске с холодной водой. Обсушите бумажным полотенцем и положите в холодильник.
- Для чесночных крутонов – снимите корочку с хлеба и нарежьте его кубиками 1 на 1 см. Сбрызните подслащенным лимонным соком. Подсушите до легкого зарумянивания в разогретой до 180°С духовке на протяжении 10 мин.
- Затем разотрите чеснок с солью и оливковым маслом, прогрейте на сковородке на медленном огне.
- Выкладывайте к ароматному маслу крутоны и, перемешивая, подержите на огне 1–2 минуты.
- Замаринуйте куриное филе в смеси оливкового масла, соевого соуса, чеснока, молотого перца, соли на 20–30 минут.
- Затем достаньте филе из маринада, обсушите, обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом 2–3 минуты до золотистого цвета.
- Снимите с огня, выложите на фольгу, добавив сливочное масло, посолите, заверните и отправьте в духовку на 20 минут. В духовке – 150 градусов.
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Приготовление соуса-заправки для салата «Цезарь»:
- 2 яйца опустите на 1 мин. в кастрюлю с еле кипящей водой.
- Затем достаньте из кипятка и оставьте на 10 мин. при комнатной температуре.
- Миску смажьте раздавленным чесноком. В нее отправьте желтки яиц, взбейте вилкой.
- Добавьте горчицу, вустерский соус, сок лимона, соль, перец, постепенно подливайте холодное оливковое масло.
- Смешайте до получения однородной эмульсии.
- Листья салата порвите руками на небольшие части, выложите их в миску с соусом, аккуратно смешайте.
- Затем выложите листья салата на тарелку. Сверху – крутоны, тонкие полоски пармезана, кусочки куриного филе.
Австрийский картофельный салат от Сергея Калинина
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- яблочный уксус – 20 мл
- бекон – 100 г
- репчатый лук – 140 г
- маринованные огурцы – 4 шт.
- горчица в зернах – 30 г
- чеснок – 1 зубчик
- рафинированное масло – 50 мл
- молотый черный перец – 2 г
- соль – 3 г
Приготовление:
- Сварите картофель в мундире почти до готовности и очистите его от шелухи.
- Нарежьте кубиками бекон.
- Разогрейте масло, положите в нее бекон и вытопите жир. Добавьте к бекону нарезанные на мелкие кубики маринованные огурцы и чеснок, а также горчицу в зернах.
- Посолите и поперчите. Нарежьте кольца лука на четверти и смешайте с заправкой. Полейте яблочным уксусом.
- Добавьте к заправке нарезанный на четверти картофель.
- Накройте салат крышкой и подержите на малом огне 5 мин. Снимите с огня и оставьте настояться.
Летний салат с молодым картофелем и спаржей от Эктора Хименеса-Браво
Ингредиенты:
- молодой картофель (желтый или красный) – 900 г
- спаржа – 400 г
- сладкий молодой горох, фасоль или другие молодые бобовые – 100 г
- небольшой редис, нарезанный очень тонко – 4 шт.
Маринованный лук:
- Толстый молодой лук – 200 г (с зеленой частью)
- стакан белого винного уксуса – ¼
- стакана воды – ¼
- соли – 1 ст. л.
- сахар – ½ ч. л.
Горчичная заправка:
- оливковое масло холодного отжима – ¼ стакана
- горчица с семенами – 2 ст. л.
- дижонская горчица – 2 ч. л.
- белый винный уксус – 2 ст. л.
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Отварите картофель в чуть подсоленной воде 15 минут. Охладите.
- Замаринуйте лук. Взбейте уксус, воду, соль и сахар. Нарежьте очень тонкими кольцами белую часть молодого лука, перемешайте с маринадом, закройте контейнер и оставьте от 1 до 8 часов в холодильнике. Отложите зеленую часть лука.
- Наполните водой кастрюлю, добавьте немного соли. Поставьте кипеть. Приготовьте ледяную баню. Отрежьте жесткую часть у спаржи (по полсантиметра). Когда вода закипела, окуните спаржу, а через минуту – горошек. Через две минуты слейте воду и поместите овощи в емкость на ледяную баню. Когда охладилась, выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки воды.
- Нарежьте спаржу на кусочки по 1,5 см, поместите в большую емкость. Нарежьте картофель средними кусочками, нарежьте очень тонко редис, зеленый лук добавьте в емкость и перемешайте. За час до подачи перемешайте с заправкой, добавьте маринованный лук. Добавьте свежемолотый черный перец по вкусу. Вкусного вам лета!
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