Верка Сердючка выступила на свадьбе Насти Каменских и Потапа

Верка Сердючка успела не только зажечь на сцене Евровидения-2019, но и выступить на шикарной свадьбе Насти Каменских и Потапа. Благодаря гостям торжества поклонники звездной пары могли наблюдать за всем происходящим. Так, в социальных сетях появилось видео с выступлением Верки Сердючки. Какую песню она исполнила для Потапа и Насти? Читайте в материале.

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Вот и состоялась свадьба судьи шоу «Х-фактор» Насти Каменских и известного украинского певца, продюсера Алексея Потапенко.

Торжество прошло в одном из загородных ресторанов Киева. На свадьбе присутствовало множество людей из украинского шоу-бизнеса. Артист Андрей Данилко в образе всеми любимой Верки Сердючки выступил на этой шикарной свадьбе.

Видео с эпатажной артисткой появилось в социальных сетях. В ролике Верка Сердючка исполняет песню «Я не поняла», в которой речь идет о мечте выйти замуж за принца. На видео можно увидеть, как у сцены стоят жених с невестой, а мама Сердючки отплясывает с одним из гостей.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Potapynastya (@potapynastya) 23 Май 2019 в 1:56 PDT

Верка Сердючка не только исполнила веселую песню для молодоженов, но и подарила невесте огромный букет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zistan 23 Май 2019 в 3:05 PDT

Напомним, Настя Каменских и Алексей Потапенко не рассказывали о своих нежных отношениях раньше. Но так как к паре приковано пристальное внимание, артисты решили, что пришло время поделиться своим счастьем со всем миром.

Торжество состоялось, и теперь появляется все больше кадров с самого ожидаемого события года в украинском шоу-бизнесе — свадьбы Насти Каменских и Потапа.

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