В новом туре Олег Винник представит песню с женским именем

Олег Винник вскоре снова соберет стадионы страны с новой программой. Судья шоу «Х-фактор» намерен порадовать поклонников не только любимыми хитами, но и новой песней с женским именем. Читайте подробнее.

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29 мая концертом на Тернопольском городском стадионе стартует Всеукраинский гастрольный тур Олега Винника «Роксолана». С новой программой певец выступит на главных сценах и самых масштабных площадках страны. В этом году зрителей ждет еще больше стадионов. В частности, помимо привычных для артиста «Арены Львов», полтавской «Ворсклы», ивано-франковского «Руху», ровенского «Мототрека» и др., организаторы объявили о концертах Олега Винника в Днепре на стадионе «Метеор», в Черкассах — на центральном городском стадионе, на Ипподроме в Луцке и в харьковском ОСК «Металлист».

Концерты Олега Винника – это всегда феерическое шоу, которое сопровождается качественным светом, звуком, грандиозными спецэффектами и уникальным впечатляющим виджеингом. К каждому туру команда музыканта готовит новую конструкцию сцены, экраны, используя самые современные технологии.

Сам же певец порадует зрителей не только полюбившимися миллионам хитами, но и музыкальными новинками. А в коллекцию песен с женскими именами добавится еще одна – веселая, рок-н-рольная, но с важным месседжем.

«Идею этой композиции я вынашивал в голове около двух лет. Наконец-то она родилась! Шуточная, игривая, с чисто украинской философией. У песни женское имя. Но это не «Нино»-2», — интригует Олег.

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Напомним, первыми шоу «Роксолана» увидят жители Тернополя, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов и Луцка. Затем артист отправится в Ровно, Харьков, Чернигов и другие города Украины.

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