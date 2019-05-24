В 12 выпуске проекта «Холостяк»-9 состоится долгожданный финал
24.05.2019
Финал проекта «Холостяк»-9 совсем близко. В 12 выпуске Никита Добрынин сделает свой главный выбор и останется лишь с одной участницей! Самое романтическое событие весны нельзя пропустить! Кто же станет победительницей и избранницей Никиты — узнайте в 12 выпуске проекта «Холостяк»-2019.
В 12 финальном выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:
- Как пройдут последние два свидания на проекте?
- Что пойдет не так в преддверии финала?
- Смогут ли девушки справиться со своими чувствами и волнением?
- И в кого же влюбился главный Холостяк страны Никита Добрынин?
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Это нельзя пропустить! Финал самого романтического проекта весны «Холостяк»-9 состоится уже сегодня! С кем останется Никита Добрынин — смотрите в 12 выпуске!
Video: В 12 выпуске проекта «Холостяк»-9 состоится долгожданный финалФинал проекта Холостяк 9 сезон уже близко. Не пропустите 12 выпуск проекта Холостяк 2019 и узнайте, кто станет победительницей Холостяк 9. Кого выберет Никита Добрынин?
Video: В 12 выпуске проекта «Холостяк»-9 состоится долгожданный финалФинал проекта Холостяк 9 сезон уже близко. Не пропустите 12 выпуск проекта Холостяк 2019 и узнайте, кто станет победительницей Холостяк 9. Кого выберет Никита Добрынин?
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