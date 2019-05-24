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Согласны ли вы с выбором Холостяка Никиты Добрынина?

24.05.2019

Главный герой проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин в финальном выпуске выбрал Дашу. На протяжении трех месяцев мужчина строил отношения с разными девушками, однако влюбился лишь в одну. В 12-м выпуске реалити «Холостяк»-2019 Никита подарил кольцо Дарье. Согласны ли вы с выбором главного героя – голосуйте в материале.

никита добрынин и даша квиткова финал

Больше по теме: Черный VS белый: образ кого из финалисток проекта «Холостяк»-9 вам понравился больше

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