Канны 2019: Звезда сериала «Крепостная» Алина Коваленко на Каннском кинофестивале

Звезда сериала «Крепостная» Алина Коваленко появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019. Что делала звезда на самом престижном мероприятии года — читайте далее.

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С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль, где быть в числе причастных к главному кинособытию – огромная честь. Так, на красной дорожке появилась звезда сериала «Крепостная», второй сезон которого будет осенью на телеканале СТБ, Алина Коваленко. Она сыграет сильную и прогрессивную звезду киевских балов Ольгу Родзевич.

«Я впервые в этом году побывала на Каннском кинофестивале. Убедилась, что Канны во время фестиваля это двухнедельная беспрерывная вечеринка, на которой присутствуют люди со всего мира, связанные с кинематографом. Это невероятно интересное общение, очень продуктивное налаживание профессиональных связей. Мне удалось посетить много мероприятий и встретиться со знакомыми из разных уголков мира».

Актриса побывала на красной дорожке премьеры Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»:

«Атмосфера очень сумбурная. Здесь толпы людей, множество папарацци и журналистов. Много людей, которые просто идут по улице в шикарных вечерних платьях и смокингах. К примеру, в лифте можно столкнуться с Тарантино. Ещё мне удалось увидеть весь каст предстоящего фильма «Однажды в Голливуде». Это вызывает очень странные чувства, безусловно заряжает энергией.».

Также, Алина Коваленко посетила премьеру фильма украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева «EVGE» (Додому), которая представлена в категории «Особый взгляд» (вторая по значимости программа Каннского кинофестиваля):

«Это очень тяжелая и пронзительная история о чувстве собственного достоинства, о непреклонности, о несправедливости. Актерские работы потрясающее в этой ленте. Главную роль сыграл талантливый Ахтем Сеитаблаев. «Домой» — сильная работа, признаюсь, во время просмотра плакала и очень сопереживала героям».

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Напомним, дата выхода второго сезона масштабного сериала запланирована на осень 2019 года. Чтобы узнать точные данные и график выхода новых серий, следите за материалами на сайте STB.UA. Во втором сезоне планируют показать 24 эпизода.

Талантливая актриса Алина Коваленко перевоплотится в одну из героинь сериала — звезду киевского общества Ольгу Родзевич. Ее персонаж — настоящая дворянка, которая будет бороться за права женщин.

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