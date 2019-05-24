Каким будет этот день, расскажет гороскоп на 24 мая 2019 года. Что вам нужно сделать в первую очередь, читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

24 мая у Овнов может начать сбываться мечта. Вы поймете, то все невозможное на самом деле возможно, если очень сильно верить и не бояться ничего на своем пути. Соченяйте мечты!

Телец

День предвещает хорошие известия на работе и в личной жизни. Самое время попросить пару дней отпуска и провести его с любимым человеком. Не отказывайтесь от выгодных предложений, которые принесут вам прибыль.

Близнецы

Позаботьтесь о своем здоровье. Сейчас вам следует быть максимально внимательным к своему самочувствию. Если есть возможность пересидеть начальную стадию заболевания дома – воспользуйтесь ею. Так вы быстрее вернетесь в форму и укрепите свой иммунитет.

Рак

Пятница для Раков будет благоприятной для решения личных вопросов. Отложите все мысли о работе в сторону. Уделяйте дома все свое время семье. Родные крайне нуждаются в вашей поддержке и внимании. Все неудачи в рабочих процессах решатся уже в ближайшее время.

Лев

Вы настроены решительно, однако не перегибайте палку с настойчивостью. Помните, что многим некомфортно находиться под постоянным давлением. Дайте оппонентам свободу выбора. Сегодня вас окружают грамотные и смекалистые люди, которые точно не подведут.

Дева

Время взяться за работу. Праздники давно закончились, а вы никак не вернетесь в строй. Начатые дела в этот день – обречены на успех. Все задуманное можно и нужно воплощать в реальность. Не откладывайте на потом. Поговорите с близкими для вас людьми и обзаведитесь поддержкой.

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Весы

Отпустите все старое и несложившееся. Закономерность такова, что все начинания прошлого года остаются там же. Для Весов самым лучшим вариантом на пятницу будет выход в кино или прогулка по центру города. Постарайтесь разнообразить свой досуг, что зарядит энергией на неделю.

Скорпион

Сегодня можно успешно обновить гардероб. Вы притягиваете выгодные предложения, поэтому можете воспользоваться этой удачей и в работе. Не отказывайтесь и от свидания – оно пройдет в романтичной и душевной атмосфере.

Стрелец

Стрельцам нужно заглянуть в календарь и понять, что пора в отпуск. Лучший день для того, чтобы выцепить выгодное предложение и улететь в теплые края.

Козерог

Сделайте первый шаг к примирению. Долгие ссоры не приведут ни к чему хорошему. Сегодня ваш партнер максимально настроен на разговор и не менее желает встречи. Исход событий будет лучше, чем вы думаете.

Водолей

Сегодня ожидайте прибыль или новых полезных знакомств. Действуйте, как считаете нужным, и не позволяйте другим сбивать вас с верного пути. Вечер проведите в домашней обстановке. Не уходите в себя, а наоборот, поделитесь впечатлениями с близкими. Они точно дадут дельный совет.

Рыбы

Если мечетесь между «да» и «нет», то смело выбирайте «да». Настало время перемен. Сегодня лучше всего сделать предложение, осмелиться на переезд, сменить работу или приобрести давно желаемую вещь. Пятница принесет успех для Рыб не только в материальном, но и духовном плане.

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