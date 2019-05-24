После скандального выступления на Евровидении-2019 поп-дива Мадонна выпустила новый клип на песню «Crave». Напоминаем, что певица спровоцировала скандал, подняв вопрос палестино-израильского конфликта. Посмотреть клип Мадонны можно в материале.

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Поп-дива Мадонна выпустила клип на композицию «Crave». Перед этим известная певица оказалась в центре скандала, спровоцировав его своим выступлением на Евровидении-2019. Мадонна подняла вопрос палестино-израильского конфликта. По словам организаторов, момента, где двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в наряде, на которых виднелись соответствующие флаги, не было на репетиции. К слову, в конце артисты обнимались, что воспринималось как намек на завершение конфликтной ситуации.

Новый клип Мадонны вышел после этой ситуации. Композиция «Crave» создана вместе с репером Swae Lee.

Madonna, Swae Lee – «Crave»

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