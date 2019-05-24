25‒26 мая в Киеве состоится празднование Дня города. Столица отметит этот праздник с концертами, мастер-классами и соревнованиями. В нашем материале перечень самых интересных мероприятий, которые пройдут на выходных в Киеве.

Radioday

Где: Мариинский парк

Когда: 25 мая

Вход свободный

Radioday — крупнейший молодежный фестиваль Украины, который основали выпускники Радиотехнического факультета КПИ. Гостей фестиваля ждут выступления украинских поп-артистов и гостей из Британии. Яркая шоу-программа, подарки и хорошее настроение ‒ что еще нужно в этот праздничный вечер?

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Парусная регата

Где: Речной вокзал

Когда: 25 мая, 9:00

Вход свободный

Для всех, кто мечтает уплыть в море под алыми парусами, ко Дню Киева организовали регату. Все желающие смогут понаблюдать за тем, как по Днепру ходят великолепные яхты.

Race Horizon Park

Где: Киевский речной вокзал

Когда: 24‒26 мая

Вход свободный

Ко Дню города в Киеве начнутся международные соревнования по велоспорту Race Horizon Park, в рамках которых пройдут гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic.

Также в это время состоятся соревнования по спортивному ориентированию.

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MARTINI FOOD LOVE

Где: Арт-завод «Платформа»

Когда: 25‒26 мая 11:00

Вход: 100 грн

Ко Дню Киева состоится фестиваль уличной еды ‒ самый настоящий гастрономический лунапарк! Гостей фестиваля будет ждать самый большой в Украине фудкорт итальянской кухни, различные напитки, хорошее настроение и замечательная музыка от Masterskaya. Кстати, все средства, собранные во время фестиваля, пойдут на благотворительность.

Пробег под каштанами

Где: Майдан Независимости

Когда: 26 мая

Вход свободный

Традиционный Пробег под каштанами, приуроченный ко Дню города, начнется в 8:00. В нем примут участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.

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Концерт группы «Океан Ельзи»

Где: ВДНГ

Когда: 26 мая, 11:00

Вход: 250‒950 грн

Идею концерта на ВДНГ украинский исполнитель Святослав Вакарчук анонсировал еще несколько месяцев назад. Выступление группы состоится на свежем воздухе в кругу друзей. Изюминкой станет уникальная сцена формата 360 градусов, доступная для просмотра со всех сторон.

Концерт группы Space Symphonу

Где: Контрактовая площадь

Когда: 26 мая

Вход свободный

На Контрактовой площади состоится грандиозный вечер. В 18:00 более тысячи танцоров исполнят украинскую польку. В 18:15 на том же месте пройдет мастер-класс из сальсы под открытым небом. Также зрителей порадуют выступления украинских звезд: Гайтаны, DZIDZIO и других. Изюминкой вечера станет выступление французского музыканта Дидье Маруани и группы Space Symphonу в сопровождении симфонического оркестра.

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