В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет поистине мистическая неделя. Алик Мкртчян рассказал о предсказании своей матери-гадалки, которая предрекла ему черный фартук и вылет из проекта. Что ждет участников «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала в 13 выпуске?

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13 выпуск «МастерШеф. Професіонали» – чертова дюжина и пройти испытания удастся далеко не всем участникам.

Сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна о черном фартуке и вылете из проекта?

Битва черных фартуков заставит участников приготовить самые сложные блюда за все битвы сезона.

Чье блюдо напомнит Эктору Хименесу-Браво персонажа из известного фильма?

Кто покинет «МастерШеф. Профессионалы» в 13 выпуске в шаге от финала?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет поистине мистическая неделя. Алик Мкртчян рассказал о предсказании своей матери-гадалки, которая предрекла ему черный фартук и вылет из проекта. Что ждет участников «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала в 13 выпуске

Video: 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна? В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет поистине мистическая неделя. Алик Мкртчян рассказал о предсказании своей матери-гадалки, которая предрекла ему черный фартук и вылет из проекта. Что ждет участников «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала в 13 выпуске

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