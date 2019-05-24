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13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна?

24.05.2019

В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет поистине мистическая неделя. Алик Мкртчян рассказал о предсказании своей матери-гадалки, которая предрекла ему черный фартук и вылет из проекта. Что ждет участников «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала в 13 выпуске?

13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна?

Подробнее смотрите в 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

  • 13 выпуск «МастерШеф. Професіонали» – чертова дюжина и пройти испытания удастся далеко не всем участникам.
  • Сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна о черном фартуке и вылете из проекта?
  • Битва черных фартуков заставит участников приготовить самые сложные блюда за все битвы сезона.
  • Чье блюдо напомнит Эктору Хименесу-Браво персонажа из известного фильма?
  • Кто покинет «МастерШеф. Профессионалы» в 13 выпуске в шаге от финала?

Больше по теме: Голосование: кто покинет «МастерШеф. Профессионалы» в 13 выпуске?

Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна?

В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет поистине мистическая неделя. Алик Мкртчян рассказал о предсказании своей матери-гадалки, которая предрекла ему черный фартук и вылет из проекта. Что ждет участников «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала в 13 выпуске

Video: 13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна?

В 13 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» участников ждет поистине мистическая неделя. Алик Мкртчян рассказал о предсказании своей матери-гадалки, которая предрекла ему черный фартук и вылет из проекта. Что ждет участников «МастерШеф. Профессионалы» в шаге от финала в 13 выпуске

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