Стоит ли прощать измену? Этот вопрос, увы, рано или поздно задают себе многие. Для кого-то измена – это секс, а кто-то относит к ней совместные походы в кафе и поцелуи. Даже при разных взглядах на семейные отношения и секс каждый из нас всё равно ждёт от любимого человека верности. Разобраться в том, можно ли прощать измену и в каких случаях, нам помогла психоаналитик Анна Кушнерук.

Мы с детства привыкаем обманывать. Сначала мы врём родителям, что не ели конфет до обеда, потом говорим учителям, что забыли дневник, а потом и спутнику жизни о том, что на вечеринке только девушки. В то же время все мы терпеть не можем, когда обманывают нас. Особенно тот человек, с которым вы поклялись хранить друг другу верность.

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По словам Анны Кушнерук, нас страшит не столько факт сексуальной неверности, сколько чувство, с которым мы остаемся после:



Из терапевтического опыта должна заметить, что абсолютное большинство людей отступают от верности, это если говорить мягко. И не всегда человек это расценивает как измену. Чаще всего измены объясняются кризисом в отношениях, нормальной природой вещей или спонтанным чувством, с которым не удалось справиться.



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Это только в наших фантазиях мы гордо поднимаем голову и уходим в лучи уходящего солнца. Чаще это происходит совершенно не так и нас что-то сдерживает. Что же делает решение уйти таким сложным? Для кого-то это общие дети или кредиты, а для кого-то страх быть опозоренным. Анна объясняет: чаще всего за фразой «не могу простить» кроются определенные моменты и страхи:



– Страх быть сравниваемым (исключает ощущение уникальности, подрывает веру в слова мужа). – В таком случае не пытайтесь пользоваться своей фантазией как фотошопом, не стоит приукрашать то, что вам недоступно знать, даже в том случае, если вы воочию увидели любовницу.

– Страх, что об этом «позоре» узнают и родные, и окружающие вас люди.

Если вы намерены сохранить этот союз, то чем меньше сочувствующих – тем лучше. В конце концов, это личное дело пары. Ваша сила не только в факте того, что вы выдержали физическую неверность вашей второй половинки. Это совершенно нормально продолжать любить и ценить человека, который вам изменил.



– Нас многое держит. И даже то, что этически прощать казалось невозможным, – прощается.



Сдерживающие факторы – это неплохо, это повод остановиться и подумать. осознать себя, ценность этих отношений и не горячиться.



– Категорически недопустимо вмешивать детей в сексуальные отношения родителей!

А если уж принято решение уходить – стоит с достоинством сказать ребенку, что произошло то, что будет мешать быть счастливыми, и вы расстанетесь, уважая друг друга.

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По словам Анны Кушнерук, прощать стоит не измену, а то, что в отношениях произошли перемены, которые от обоих потребуют задуматься о том, как жить дальше.

Я против «коленей» и «прости» по сто раз в день. Важно также обговорить не подробности полового акта и кто лучше кого, а чувства друг друга в паре. Говорить стоит не о третьем, а исключительно о вас двоих. И прощать, и оставаться стоит лишь там, где было и есть хорошо, несмотря на трудности, с которыми столкнулась ваша пара. Моя мама меня когда-то научила: я, как подросток, утверждала: «Я бы развелась! Я бы не простила!». А она задала вопрос: «Вот узнала бы ты, а что бы ты потом с этим делала?». Пока вы любите и болит – вас это будет держать. Важно лишь отличать – больно из-за того, что вы любите, или из-за того, что задето ваше самолюбие.

В любом случае, после факта измены вам придется забыть о сказках в стиле «жили они долго и счастливо и умерли в один день» и начать принимать друг друга такими, какими вы есть, жить здесь и сейчас, понимая, что все мимолетно.

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