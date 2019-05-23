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Настя Каменских и Потап: первые романтические фото

23.05.2019

Настя Каменских, судья шоу «Х-фактор», и Алексей Потапенко сообщили невероятную новость. Влюбленные наконец-то решили рассказать правду поклонникам о своих отношениях.
Сегодня состоится их шикарная свадьба. Смотрите первые романтические фото NK и Потапа в нашем материале. 

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба Насти Каменских и Потапа в одном из загородных ресторанов Киева. Подготовка к торжеству идет полным ходом.

потап и настя свадьба

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Для церемонии очаровательная NK выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store «Novias».

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В день свадьбы Потап выпустил клип «Константа», посвятив композицию будущей жене. Настя Каменских в свою очередь посвятила возлюбленному  нежную песню «Обіцяю».

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