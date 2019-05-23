Канны 2019: Звезды «Крепостной» в стильных нарядах блистают на Каннском кинофестивале

Звезды сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук и Алина Коваленко блистают в стильных нарядах на Каннском кинофестивале. Читайте подробнее.

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С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль. На красной дорожке одна за другой меняются звезды в шикарных нарядах, зрители с удовольствием смотрят лучшие фильмы, которые отобрали организаторы. И быть в числе причастных к главному кинособытию – огромная честь.

На днях на Лазурном берегу появились и звезды сериала «Крепостная», второй сезон которого будет осенью на телеканале СТБ, Катерина Ковальчук и Алина Коваленко. Катерина играет главную роль в сериале и убеждена, что Канны – это место, где собираются множество людей из индустрии.

«Очень полезно знакомиться, встречать новых людей, ходить на вечеринки, налаживать контакты. Впитываю мировую творческую энергетику на Каннском кинофестивале. К тому же, у меня здесь множество знакомых из разных уголков мира»,— делится впечатлениями Катя.

Алину Коваленко зрители увидят во втором сезоне. Она сыграет сильную и прогрессивную звезду киевских балов Ольгу Родзевич.

Напомним, дата выхода второго сезона масштабного сериала запланирована на осень 2019 года. Чтобы узнать точные данные и график выхода новых серий, следите за материалами на сайте STB.UA. Во втором сезоне планируют показать 24 эпизода.

По сюжету сериала «Крепостная» Катерину Вербицкую воспитали, как благородную барышню. Но на самом деле она всего лишь собственность самого богатого помещика Петра Червинского. Бедной девушке предстоит преодолеть множество испытаний на пути к свободе. С какими препятствиями столкнется девушка в будущем? Узнайте уже во втором сезоне! Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ