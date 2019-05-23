Канны 2019: Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес на Каннском кинофестивале

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила премьеру нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», эффектно появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019 в элегантном образе. Читайте далее.

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Недавно состоялась нашумевшая премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Мероприятие посетили не только исполнители главных ролей, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт, а также множество других звезд. Так на красной дорожке была замечена возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Элегантное черное платье-бюстье в пол выгодно подчеркивало идеальную фигуру Джорджины. К сожаления, девушка была одна, ведь возлюбленный Криштиану Роналду не смог посетить Каннский фестиваль 2019.

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Источник фото: instagram georginagio, Getty Images

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