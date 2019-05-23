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Евровидение-2019: топ-10 фактов о Дункане Лоуренсе

23.05.2019

Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс – очень интересная и талантливая личность. Он заслуженно завоевал победу на международном конкурсе, очаровав публику сильной композицией. Интересные факты об исполнителе – в материале.

  • Победитель Евровидения-2019 вырос в городе, где музыка не была популярной. Но Дункан упрямо шел к своей цели. По словам певца, он играл на пианино каждый день, писал песни и стихи. Дункан был уверен, что станет музыкантом.     
евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

  • В 18 лет исполнитель победил в конкурсе талантов. Это произошло в Брилле, небольшом портовом городе в западных Нидерландах.
дункан лоуренс 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

  • Спустя год, в 2013 году, Дункан Лоуренс основал группу The Slick and Suited. Со своим музыкальным коллективом он выступил на фестивале «Eurosonic Noorderslag».
  • В 2016 году, после ухода из The Slick and Suited, Дункан занялся авторским проектом «Icarus».
  • Певец участвовал в голландском «Голосе страны»-5.

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победитель евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

  • Дункана Лоуренса могли отстранить от участия в Евровидении-2019. Напоминаем, что в сети нашли видео с песней «Arcade», которое было опубликовано в 2017 году.
евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

  • В 2017 году закончил учебу в Рок-академии в Тилбурге.
дункан 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

  • Соавтор песни «Closer» для группы TVXQ.  
  • В 2018 году Дункан заявил, что является бисексуалом. Через год на пресс-конференции после оглашения результатов финала Евровидения певец заявил: «Я больше, чем просто художник. Я человек, живое существо, бисексуал, музыкант, борюсь за идеи. Горжусь, что у меня есть шанс показать, кем я являюсь».

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евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsduncanlaurence

  • Дункан Лоуренс попал на Евровидение-2019 в большей части благодаря своей наставнице Ильзе Де-Ланге в «Голосе». Услышав песню «Arcade», она сказала артисту отправить ее на прослушивание. Лоуренс последовал совету и вскоре получил одобрение всего мира.

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