Евровидение-2019: топ-10 фактов о Дункане Лоуренсе
23.05.2019
Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс – очень интересная и талантливая личность. Он заслуженно завоевал победу на международном конкурсе, очаровав публику сильной композицией. Интересные факты об исполнителе – в материале.
- Победитель Евровидения-2019 вырос в городе, где музыка не была популярной. Но Дункан упрямо шел к своей цели. По словам певца, он играл на пианино каждый день, писал песни и стихи. Дункан был уверен, что станет музыкантом.
- В 18 лет исполнитель победил в конкурсе талантов. Это произошло в Брилле, небольшом портовом городе в западных Нидерландах.
- Спустя год, в 2013 году, Дункан Лоуренс основал группу The Slick and Suited. Со своим музыкальным коллективом он выступил на фестивале «Eurosonic Noorderslag».
- В 2016 году, после ухода из The Slick and Suited, Дункан занялся авторским проектом «Icarus».
- Певец участвовал в голландском «Голосе страны»-5.
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- Дункана Лоуренса могли отстранить от участия в Евровидении-2019. Напоминаем, что в сети нашли видео с песней «Arcade», которое было опубликовано в 2017 году.
- В 2017 году закончил учебу в Рок-академии в Тилбурге.
- Соавтор песни «Closer» для группы TVXQ.
- В 2018 году Дункан заявил, что является бисексуалом. Через год на пресс-конференции после оглашения результатов финала Евровидения певец заявил: «Я больше, чем просто художник. Я человек, живое существо, бисексуал, музыкант, борюсь за идеи. Горжусь, что у меня есть шанс показать, кем я являюсь».
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- Дункан Лоуренс попал на Евровидение-2019 в большей части благодаря своей наставнице Ильзе Де-Ланге в «Голосе». Услышав песню «Arcade», она сказала артисту отправить ее на прослушивание. Лоуренс последовал совету и вскоре получил одобрение всего мира.
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