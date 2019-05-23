Евровидение-2019: официальные результаты голосования в финале изменены
Официальные результаты Евровидения-2019 были изменены. Оказывается, голоса профессионального жюри подсчитали с ошибкой. Победителем первого этапа голосования является не Швеция, а Македония. Правда, на четверку лидеров итогового подсчета баллов это не повлияло. Подробнее – в материале.
Больше по теме: Евровидение-2019: о чем песня Дункана Лоуренса «Arcade»
Официальные результаты международного конкурса Евровидение-2019 изменены. Голоса жюри подсчитали с ошибкой. Теперь лидер первого голосования от жюри – Северная Македония. Вот так выглядят новые результаты голосования – баллы от жюри и зрительские голоса.
- Нидерланды (498 баллов)
- Италия (472 балла)
- Россия (370 баллов)
- Швейцария (364 балла)
- Швеция (334 балла)
- Норвегия (331 балл)
- Северная Македония (305 баллов)
- Азербайджан (302 балла)
- Австралия (284 балла)
- Исландия (232 балла)
- Чехия (157 баллов)
- Дания (120 баллов)
- Кипр (109 баллов)
- Мальта (107 баллов)
- Словения (105 баллов)
- Франция (105 баллов)
- Албания (90 баллов)
- Сербия (89 баллов)
- Сан-Марино (77 баллов)
- Эстония (76 баллов)
- Греция (74 балла)
- Испания (54 балла)
- Израиль (35 баллов)
- Беларусь (31 балл)
- Германия (24 балла)
- Великобритания (11 баллов)
Больше по теме: Евровидение-2019: кто победил в международном песенном конкурсе
В Европейском вещательном союзе сообщили, что сожалеют о том, что ошибка не была обнаружена ранее: «Мы рассмотрим все существующие методы, средства контроля, чтобы предотвратить повторение такой ситуации».