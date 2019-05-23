Евровидение-2019: официальные результаты голосования в финале изменены

Официальные результаты Евровидения-2019 были изменены. Оказывается, голоса профессионального жюри подсчитали с ошибкой. Победителем первого этапа голосования является не Швеция, а Македония. Правда, на четверку лидеров итогового подсчета баллов это не повлияло. Подробнее – в материале.

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Официальные результаты международного конкурса Евровидение-2019 изменены. Голоса жюри подсчитали с ошибкой. Теперь лидер первого голосования от жюри – Северная Македония. Вот так выглядят новые результаты голосования – баллы от жюри и зрительские голоса.

Нидерланды (498 баллов) Италия (472 балла) Россия (370 баллов) Швейцария (364 балла) Швеция (334 балла) Норвегия (331 балл) Северная Македония (305 баллов) Азербайджан (302 балла) Австралия (284 балла) Исландия (232 балла) Чехия (157 баллов) Дания (120 баллов) Кипр (109 баллов) Мальта (107 баллов) Словения (105 баллов) Франция (105 баллов) Албания (90 баллов) Сербия (89 баллов) Сан-Марино (77 баллов) Эстония (76 баллов) Греция (74 балла) Испания (54 балла) Израиль (35 баллов) Беларусь (31 балл) Германия (24 балла) Великобритания (11 баллов)

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В Европейском вещательном союзе сообщили, что сожалеют о том, что ошибка не была обнаружена ранее: «Мы рассмотрим все существующие методы, средства контроля, чтобы предотвратить повторение такой ситуации».

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