Актер Владимир Захаренков стал детективом в сериале «Загадка для Анны»

Владимир Захаренков примерил образ следователя в новом детективном сериале «Загадка для Анны». Он сыграл отважного полицейского Вадима Терещенко. Как актер вживался в роль? Подробнее об артисте и его персонаже в «Загадке для Анны» читайте в материале.

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На телеканале СТБ стартовал новый сериал «Загадка для Анны». В первых четырех сериях интригующего детектива зрители познакомятся с главным персонажем — полицейским Вадимом Терещенко. Именно актер Владимир Захаренков играет отчаянного детектива, который тратит все свое время на раскрытие сложных преступлений.

«Мой персонаж — Вадим Терещенко — капитан полиции, который работает на должности следователя. Он очень позитивный и легкий на подъем человек. Вадим постоянно улыбается, он добрый к людям и справедлив. И в этом наше сходство. Конечно, он понимает, что в мире полно проблем. Но это не останавливает его рисковать жизнью ради любимого дела. Ведь Вадим — сорвиголова! Этот человек постоянно влипает в непонятные ситуации и выходит сухим из воды», — делится актер.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Zakharenkov (@vladimirzakharenkov) 27 Янв 2019 в 8:59 PST

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Роль Владимира Захаренкова кардинально отличается от всех предыдущих героев артиста. Мужчина поделился, как проходил кастинг на роль в сериале «Загадка для Анны»:

«Даже перед пробами я чувствовал, что Терещенко — мой персонаж. Мне действительно нравится его мировоззрение: как он относится к людям, как говорит и как сильно отдается работе. Он прикольный чувак — и это главная фишка детектива! Своим позитивом Вадим помогает Анне забыть о семейной драме».

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Смотрите детективный сериал «Загадка для Анны»на телеканале СТБ!

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