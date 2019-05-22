20 мая программа «Вікна-новини» вернулась в эфир телеканала СТБ в новой студии с виртуальными декорациями, став первой среди новостных программ всеукраинских телеканалов, применяющих подобную практику. Ведущие новостей – Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер – рассказали о нюансах работы в новых условиях.

«Сначала я думала: ну как это, работать без классических декораций? Но потом руководитель отдела дизайна канала СТБ Дмитрий Литвиненко посадил меня перед камерой и графически «отъехал» меня на десятки метров – и в кадре казалось будто мы находимся в огромном помещении. Это дает возможность создавать в цифровом формате рядом с ведущей и вокруг нее различные объекты и явления, например, описывая новости о происшествиях. Мы пробовали, чтобы у меня пробежал динозавр или запылал огонь под ногами. Для этого нам надо кое-что немного больше времени. Но мы уже с нетерпением ждем воплощения таких возможностей. – рассказывает Ольга Кучер. – Вчера я хоть и не была в эфире, но очень волновалась. Ведь, когда ты ничего не можешь сделать, это еще страшнее (улыбается). И получилось очень круто! Ни одного «ляпа» и кадр с ведущей Таней Высоцкой вышел чрезвычайно насыщенным. Теперь – только вперед! Думаю, мы еще многим удивить нашего зрителя».

Татьяна Высоцкая, рассказывая о подготовке к первому выпуску в новой студии, отмечает, что рада окончанию трехнедельного перерыва и репетиций.

«В прямом эфире больше мотивации, ощущения подлинности. А потому и адаптация быстрее. Мы переехали со своим столом и стулом. А все остальное – это новый вызов. Ведь надо и самой почувствовать, и зрителю транслировать. Поэтому важно видеть всю картинку, которой прямо здесь, в студии – нет. Но этот когнитивный диссонанс – распространенная практика на западе. Меня уже наши дизайнеры предупредили, что вскоре в студии динозавры будут бегать, а машины ездить», – поделилась первыми впечатлениями Татьяна Высоцкая.

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«Вікна-новини» традиционно выходят по будням в 17:30 и 22:00.

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