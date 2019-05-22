Финал проекта «Холостяк»-9 совсем близко. В 12 выпуске Никита Добрынин сделает свой главный выбор и останется лишь с одной участницей! Самое романтическое событие весны нельзя пропустить! Кто же станет победительницей и избранницей Никиты — узнайте в 12 выпуске проекта «Холостяк»-2019.

В 12 финальном выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

Как пройдут последние два свидания на проекте?

Что пойдет не так в преддверии финала?

Смогут ли девушки справиться со своими чувствами и волнением?

И в кого же влюбился главный Холостяк страны Никита Добрынин?

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Это нельзя пропустить! Финал самого романтического проекта весны «Холостяк»-9 состоится уже 24.05.2019! С кем останется Никита Добрынин — смотрите в 12 выпуске!

Video: В 12 выпуске проекта «Холостяк»-9 состоится долгожданный финал Финал проекта Холостяк 9 сезон уже близко. Не пропустите 12 выпуск проекта Холостяк 2019 и узнайте, кто станет победительницей Холостяк 9. Кого выберет Никита Добрынин?

Video: В 12 выпуске проекта «Холостяк»-9 состоится долгожданный финал Финал проекта Холостяк 9 сезон уже близко. Не пропустите 12 выпуск проекта Холостяк 2019 и узнайте, кто станет победительницей Холостяк 9. Кого выберет Никита Добрынин?

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