Последний звонок 2019: красивые стихи для учителя
В 2019 году последний звонок в Украине будут отмечать в предпоследнюю пятницу мая, 24 числа. Как отблагодарить учителя, который столько лет был рядом и поддерживал в сложную минуту? Цветы завянут, конфеты закончатся, но теплые слова в открытке навсегда останутся в сердце педагога. Какие стихи следует прочитать учителю на последний звонок – в материале.
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Годы школьные промчались,
Как комета пронеслись,
Перед нами открывает
Новые просторы жизнь!
Но всегда мы помнить будем
Радость ярких, школьных дней,
И конечно, не забудем
Дорогих учителей!
Мы желаем вам успеха
В личной жизни и труде,
Больше позитива, смеха
И счастливых дней в судьбе!
***
Последний звонок сегодня звучит,
Про новую жизнь нам всем говорит,
Вот только без Вас будет нам грустно,
Без Ваших уроков в сердцах будет пусто…
Так хочется очень Вас крепко обнять,
Спасибо за всё от души Вам сказать:
За Ваши уроки, слова, доброту,
За Вашу заботу, за всю похвалу!
Спасибо, родные, за знания, что дали,
Что Вы нас с открытой душою встречали,
Мы очень Вас любим, для нас Вы — родные,
Вы лучшие в мире, учителя дорогие!
Поздравляем вас, любимых
И родных учителей,
С вами провели немало
Самых лучших в жизни дней.
Поздравляем с тем, что вышло,
Получилось научить,
Сомневаться, знать, делиться,
Помнить, верить и любить.
Вам желаем лет прекрасных
Много-много впереди,
И здоровья — бесконечность,
И удачи на пути!
Пришла учительница в класс,
Сама чуть-чуть постарше нас,
И провела такой урок,
Что мы забыли про звонок.
Нам хотелось больше знать,
И взрослыми быстрее стать,
И выбрать в жизни верный путь,
И в будущее заглянуть.
Быть может, кто-нибудь из нас
Войдет вот так же в школьный класс
И проведет такой урок,
Что все забудут про звонок.
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя — учитель,
Низкий поклон и горячий привет!
Всю жизнь мы будем вспоминать, как, не тая улыбки,
Вы возвращали нам тетрадь, где не было ошибки,
Как были Вы огорчены, когда, хотя и редко,
Поставить были Вы должны плохую нам отметку.
Детьми мы были и подчас, увы, не замечали
Во взгляде Ваших добрых глаз заботы и печали.
Мы Вас за все благодарим, для нас Вы вечно – первые,
Мы Вам спасибо говорим!
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