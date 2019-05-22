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«Ничто не случается дважды»: звезда сериала Антон Батырев женится

22.05.2019

Исполнитель главной роли и звезда сериала «Ничто не случается дважды» Антон Батырев жениться на известной украинской актрисе. Читайте подробности! 

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Антон Батырев женится

Исполнитель главной роли Вадима Огнева в сериале «Ничто не случается дважды», Антон Батырев, вскоре сыграет свадьбу с известной украинской актрисой Евгенией Лозой. Пара долго скрывала свои отношения от СМИ, однако теперь решили заявить о них в открытую. На страницах в социальной Instagram актеры опубликовали романтические снимки, на которых запечатлены вместе, а у Екатерины на безымянном пальце надето кольцо.
 антон батырев женится
Антон Батырев женится

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 Напомним, «Ничто не случается дважды» — многослойная сага о любви, сочетающая в себе несколько жанров: мелодраму, триллер, драму и даже детектив. По сюжету в начале 90-х в военный пограничный городок приезжают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя влюбляется в замполита Вадима Огнева. Мирная жизнь в городке заканчивается драмой, в результате чего несколько главных героев погибают… А через 20 лет состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, как две капли воды похожую на Катю, которую он любил всю жизнь и которая стала его наваждением.

Работа над многосерийным фильмом длилась полтора года. Снимали не только в Украине, но и в других странах — Грузии, Испании, даже Иордании.

Источник фото: социальные сети актеров

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