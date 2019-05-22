Настя Каменских показала закулисье своего путешествия по Америке

Сегодня на личном канале судьи «Х-фактор» Насти Каменских NKblog на YouTube новый выпуск — вторая часть большого влога из Америки. В нем певица показала и рассказала о том, как провела время в Америке, где презентовала свой испаноязычный хит Peligrosо. Читайте дальше.

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За 6 дней в США, Настя побывала во многих городах, среди которых Нью-Йорк, Лос Анжелес, Бостон. В прошлом выпуске певица уже делилась особенностями работы в студии звукозаписи в Лос Анжелесе. В этот же раз она больше рассказала о новой песне, над созданием которой работает вместе с Потапом. Артисты продолжают создавать треки, которые превращаются во всемирные хиты.

В Нью-Йорке, кроме многочисленных визитов с интервью на масштабные телеканалы и радиостанции, Настя побывала в главном офисе Shazam. Туда украинскую певицу пригласили сделать релиз полюбившегося всем трека Peligroso. Также Каменских посетила Music Choice – одну из крупнейших музыкальных платформ. Бачата версия ее испаноязычного трека стала самой ротируемой по версии Music Choice. Такой успех не мог пройти незаметно и музыкальная платформа пригласила Настю, чтобы больше узнать об исполнительнице. В заснеженном Бостоне артистка также посетила несколько радиостанций и канал CBS.

На протяжение всего блога Настя не уставала мотивировать своих поклонников и рассказывать о том, что все реально и абсолютно все цели достижимы.

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Напомним, с песней Peligroso, Настя Каменских стала первой украинской певицей, которая попала в самый авторитетный мировой музыкальный чарт Billboard, а также представила Украину на красной дорожке музыкальной премии Latin Grammys. Именно поэтому Настю пригласили стать почетной гостьей и открывать масштабный концерт Maluma в Киеве, который состоится уже 8 июля!

Смотрите новую серию NKblog Насти Каменских прямо сейчас!

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