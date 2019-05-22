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Канны 2019: премьера украинского фильма «EVGE» (Додому) Наримана Алиева

22.05.2019

Сегодня, 22 мая, на Каннском фестивале 2019 состоится премьера украинского фильма «EVGE» (Додому) Наримана Алиева. Читайте подробности. 

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нариман алиев додому

До окончания 72-го Каннского кинофестиваля осталось всего несколько дней. Сегодня, 22 мая, в конкурсной программе «Особый взгляд» за награду поборется фильм «EVGE» (Додому) украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. Полнометражный дебют расскажет историю крымского татарина Мустафы и его сыновей, уехавших после аннексии Крыма в Киев. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

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Программа «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019

  • «Домой» (Нариман Алиев)
  • «Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)
  • «Дылда» (Кантемир Балагов)
  • «Восхождение» (Майкл Ковино)
  • «Жанна» (Брюно Дюмон)
  • «Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)
  • «Комната 212» (Кристоф Оноре)
  • «Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)
  • «Девушка моего брата» (Мониа Чукри)
  • «Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)
  • «Лапочка» (Муния Меддур Жанс)
  • «Адам» (Марьям Тузани)
  • Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)
  • «Свобода» (Альберт Серра)

Источник фото: социальные сети режиссера

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