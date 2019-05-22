Канны 2019: премьера украинского фильма «EVGE» (Додому) Наримана Алиева

Сегодня, 22 мая, на Каннском фестивале 2019 состоится премьера украинского фильма «EVGE» (Додому) Наримана Алиева. Читайте подробности.

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До окончания 72-го Каннского кинофестиваля осталось всего несколько дней. Сегодня, 22 мая, в конкурсной программе «Особый взгляд» за награду поборется фильм «EVGE» (Додому) украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. Полнометражный дебют расскажет историю крымского татарина Мустафы и его сыновей, уехавших после аннексии Крыма в Киев. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

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Программа «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019

«Домой» (Нариман Алиев)

«Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)

«Дылда» (Кантемир Балагов)

«Восхождение» (Майкл Ковино)

«Жанна» (Брюно Дюмон)

«Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)

«Комната 212» (Кристоф Оноре)

«Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)

«Девушка моего брата» (Мониа Чукри)

«Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)

«Лапочка» (Муния Меддур Жанс)

«Адам» (Марьям Тузани)

Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)

«Свобода» (Альберт Серра)

Источник фото: социальные сети режиссера

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