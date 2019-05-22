Канны 2019: премьера украинского фильма «EVGE» (Додому) Наримана Алиева
Сегодня, 22 мая, на Каннском фестивале 2019 состоится премьера украинского фильма «EVGE» (Додому) Наримана Алиева. Читайте подробности.
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До окончания 72-го Каннского кинофестиваля осталось всего несколько дней. Сегодня, 22 мая, в конкурсной программе «Особый взгляд» за награду поборется фильм «EVGE» (Додому) украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. Полнометражный дебют расскажет историю крымского татарина Мустафы и его сыновей, уехавших после аннексии Крыма в Киев. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.
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Программа «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2019
- «Домой» (Нариман Алиев)
- «Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)
- «Дылда» (Кантемир Балагов)
- «Восхождение» (Майкл Ковино)
- «Жанна» (Брюно Дюмон)
- «Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)
- «Комната 212» (Кристоф Оноре)
- «Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)
- «Девушка моего брата» (Мониа Чукри)
- «Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)
- «Лапочка» (Муния Меддур Жанс)
- «Адам» (Марьям Тузани)
- Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)
- «Свобода» (Альберт Серра)
Источник фото: социальные сети режиссера