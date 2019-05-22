Канны 2019: новый фильм Гаспара Ноэ «Lux Aeterna»

Режиссер-провокатор Гаспар Ноэ привез на Каннский кинофестиваль 2019 свою новую работу под названием «Lux Aeterna». Фильм-эскперимент получился ярким, но не каждому под силу будет досмотреть его до конца. Далее в материале.

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Известный французский и аргентинский кинорежиссер Гаспар Ноэ представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Lux Aeterna». В прошлом году провокативный режиссер привозил в Канны фильм «Экстаз», который имел эффект разорвавшейся бомбы.

Новый проект «Lux Aeterna» — 50-минутный фильм, выросший из 15-минутного коммерческого заказа для Yves Saint Laurent. Где в главных ролях Шарлотта Генсбур, Беатрис Даль и Феликс Марито. Картина представляет собой эссе об уважении убеждений, работе актера и искусстве режиссуры. Яркое и энергичное начало фильма постепенно перерастает в хаос и пугающую истерику. Режиссер мастерски передает зрителям ощущение паники и ужаса, охватывающих его персонажей. У Ноэ получился интересный проект, который не оставит никого равнодушным.

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Смотрите трейлер фильма Гаспара Ноэ «Lux Aeterna» прямо сейчас!

Источник фото: facebook Festival de Cannes

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