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Канны 2019: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Квентин Тарантино на фотоколле «Однажды в Голливуде»

22.05.2019

Каннский кинофестиваль 2019 перешагнул экватор продолжая радовать поклонников качественного кино. Исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби приехали на фотоколл в честь нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Смотрите фотоподборку с звездами кинематографа прямо сейчас!  

Больше по теме: Канны 2019: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби на красной дорожке Каннского кинофестиваля

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Больше по теме: Канны 2019: Квентин Тарантино, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо на премьере «Однажды в Голливуде»

Источник фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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