Канны 2019: Квентин Тарантино, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо на премьере «Однажды в Голливуде»

Вчера, 21 мая, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля прошла громкая премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Главные роли сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Аль Пачино, ушедший из жизни Люк Перри и другие. Читайте подробности.

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Спустя 25 лет после триумфа «Криминального чтива» Квентин представил на Каннском кинофестивале свою новую картину. У неё есть все шансы разделить успех предыдущей работы: после показа зрители устроили режиссёру и актёрам овации. Ажиотаж на фильм был таким огромным, что даже не все люди, у которых были билеты смогли попасть на вечернюю премьеру фильма. Оказывается, организаторы выдают билетов больше, чем мест в зале, чтобы места не пустовали на менее громких премьерах. По слухам, сам Тарантино взял 300 билетов для группы. На премьере режиссер выглядел очень довольным, что-то шептал на ухо жене и исполнительнице главной роли Марго Робби.

На красной дорожке в этот вечер можно было увидеть Квентина Тарантино с женой, Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Хлою Севиньи, Элль Фаннинг, Дакоту Фэннинг и др.

Действие фильма происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевизионных вестернов Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его постоянном дублере (Брэд Питт), которые пытаются выжить в новом Голливуде. При этом они живут по соседству с Шэрон Тейт (Марго Робби) — актрисой и женой режиссера Романа Полански, погибшей в собственном доме от рук серийного убийцы Чарльза Менсона (Дэймон Херриман) и членов его секты.

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Фильм будет бороться за золотую пальмовую ветвь в основном конкурсе фестиваля. В украинский прокат картина выйдет 8 августа 2019 года.

Смотрите трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прямо сейчас!

Источник фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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