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Канны 2019: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби на красной дорожке Каннского кинофестиваля

22.05.2019

На 72-м Каннском фестивале состоялась громкая премьера самого ожидаемого фильма года — «Однажды в Голливуде». По красной дорожке прошлись исполнители главных ролей Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби, а также режиссер Квентин Тарантино с женой. Смотрите фотоподборку самых красивых образов звезд! 

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Однажды в Голливуде Каннский кинофестиваль 2019

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Однажды в Голливуде Каннский кинофестиваль 2019

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Однажды в Голливуде Каннский кинофестиваль 2019

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Источник фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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