Судья украинского Нацотбора-2019 и победительница Евровидения-2019 Jamala представила клип на песню «Solo». Звезда рассказала идею видео, а также о сложностях, с которыми она столкнулась во время съемок. Клип на песню «Solo» и больше информации о нем – в материале.

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Наконец-то состоялась премьера долгожданного клипа от Jamala на песню «Solo». Певица рассказала на своей страничке в Instagram, что тема видеоработы созвучна с темами, которые она затрагивает в своих песнях. Прозрачный куб, который вы увидите в клипе, – это символ кристального замка, в котором люди прячутся от реальности и других людей. Внутренний поиск героини «Solo» продемонстрирован в трех разных образах.

По словам Jamala, на съемках были свои сложности. Большую часть времени она проводила в закрытом стеклянном кубе без доступа к свежему воздуху: «Мне было сложно не то что двигаться, но и дышать вообще. Температура там была, почти как в сауне. В это же время мне нужно было петь и танцевать в очень непростом платье с тяжелыми украшениями. В видео нет постановщика. Все мои танцы – импровизация на съемочной площадке».

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Jamala – «Solo»

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