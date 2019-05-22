Что вам предвещает эта среда расскажет гороскоп на 22 мая 2019. Если в чем-то сомневаетесь – читайте наш гороскоп на сегодня и мы укажем вам правильный путь.

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Овен

Напишите сегодня одному из друзей, которого давно не видели. Поверьте, от него вы можете получить такой совет, который откроет вам глаза на многие вещи. А вдруг он еще и подкинет вам идею, которая поможет вам в будущем открыть свой проект?

Телец

Очень удачный день, чтобы начать посещать курсы, о которых вы давно думаете. Или просто заняться любым саморазвитием. Вот, например, идеи: участвуйте в семинарах, мастер-классах или онлайн-лекциях. Все эти знания пригодятся вам в будущем.

Близнецы

Близнецы, лучше в этот день не берите на себя ответственность за чужое имущество. Такой период, что у вас может все ломаться и падать с рук. А зачем вам навредить чему-то чужому? Также вы можете потерять крупную сумму, будьте аккуратны в этот день.

Рак

В этот день кто-то из ваших родственников или просто близкий человек может попасть в беду. Из-за этого ждите, что возникнут крупные затраты. Но вы же не бросите его в беде, правда?

Лев

Возьмите себе на заметку, что вам этот днень желательно провести с животными. Сегодня поухаживайте за своим домашним питомцем, если такой есть, чтобы в будущем с ним не возникло проблем. Когда вы последний раз были у ветеринара?

Дева

Имейте ввиду, что если у вас есть дети, то сегодня с ними могут возникнуть трудности. Они вряд ли будут вас слушать и, как всегда, сделают по-своему. Но может случится и такое, что кто-то из них заболеет или принест плохие новости.

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Весы

Если вы чувствуете, что давно стоите и на одном месте и не развиваетесь, то участвуйте сегодня в семинарах и мастер-классах, это даст вам хороший толчок для дальнейшего развития в любимой сфере.

Скорпион

Ох уж эта погода за окном, да? Сегодня Скорпионов будет тяжело вытащить из дома. Вы буквально хотите, чтобы все вас оставили в покое. Мы даже придумали для вас отмазку: много домашних хлопот, которыми нужно заниматься.

Стрелец

Скоро лето и вы так давно думаете о том, чтобы получить водительские права? Тогда вот вам знак от Вселенной: сегодня хороший день, чтобы пойти на курсы вождения. А если с этим у вас все в порядке, то просто желательно заняться своим автомобилем.

Козерог

А у Козерогов продолжается романтический период! Скоро вас ждет отличное свидание со своей половинкой или будущей пассией, поэтому приготовьте яркий наряд. Вы будете блистать.

Водолей

Эту среду можно назвать довольно травмоопасным днем для Водолеев. Особенно аккуратны будьте с ногами, ведь вы можете их повредить, а кому это надо перед летом, правда?

Рыбы

Если вам нужен совет, то обратитесь сегодня к матери. Вы получите поддержку и понимание от нее. Прислушайтесь к ней, она плохого не посоветует, и кто как не она желает лучшего для вас?

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