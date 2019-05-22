«Джованни»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях классического ситкома (Анонс)
22.05.2019
Приключения веселого семейства в ситкоме «Джованни» в самом разгаре! Тесная мужская дружба Сергея и Макса стала злить невесту главного героя. В это же время дети просто вышли из-под контроля. Что произойдет в 5 и 6 сериях? Сможет ли Сергей справиться со всеми проблемами без курьезов? Анонс новых серий – в материале.
Наш главный герой Сергей снова в хаосе. Невеста Анна ревнует его к лучшему другу, а бывшая жена Светлана взвалила на него все конфликты детей. Добрый мужчина пытается все решить одновременно, что может привести к новым курьезам.
Экс-супруга тоже не сидит без дела, она решила скрасить свой день спором с официанткой. Заплатит ли за Светлану вымышленный кавалер? Сможет ли женщина выиграть, если за столиком нет ни одного Водолея. Почему речь идет именно об этом знаке зодиака, узнаете на телеканале СТБ в 21:00.