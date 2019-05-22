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«Джованни»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях классического ситкома (Анонс)

22.05.2019

Приключения веселого семейства в ситкоме «Джованни» в самом разгаре! Тесная мужская дружба Сергея и Макса стала злить невесту главного героя. В это же время дети просто вышли из-под контроля. Что произойдет в 5 и 6 сериях? Сможет ли Сергей справиться со всеми проблемами без курьезов? Анонс новых серий – в материале.

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джованни 2019

Наш главный герой Сергей снова в хаосе. Невеста Анна ревнует его к лучшему другу, а бывшая жена Светлана взвалила на него все конфликты детей. Добрый мужчина пытается все решить одновременно, что может привести к новым курьезам. 

Экс-супруга тоже не сидит без дела, она решила скрасить свой день спором с официанткой. Заплатит ли за Светлану вымышленный кавалер? Сможет ли женщина выиграть, если за столиком нет ни одного Водолея. Почему речь идет именно об этом знаке зодиака, узнаете на телеканале СТБ в 21:00.

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Video: «Джованни»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях классического ситкома (Анонс)

Ситком Джованни - 1 сезон. 5 серия и 6 серия Джованни выйдут в эфир 22 мая 2019. О чем серии ситкома Джованни, читайте в анонсе

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