Даша Трегубова стала актрисой года

В Киеве прошла ежегодная церемония награждения самых успешных женщин года — «Бал цветов». На торжестве было представлено несколько номинаций. Талантливая Даша Трегубова выиграла в номинации «Актриса года». Больше читайте в нашем материале.

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В очередной раз организаторы «Бала цветов» порадовали женщин и отметили их достижения за год. Церемония прошла в столичном ресторане «Coin».

На «Балу цветов»-2019 было представлено 14 номинаций. Заветную статуэтку «Актриса года» получила непревзойденная Даша Трегубова. К сожалению, она не смогла посетить торжество из-за занятости. Но вместо артистки награду забрала ее прекрасная дочь Полина.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 21 Май 2019 в 6:40 PDT

«Моя любовь получает мамину награду «Актриса года». Потому что актриса года где? Правильно, на съемках», — пишет Даша Трегубова в Instagram.

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Напомним, Даша Трегубова в детективном сериале «Загадка для Анны» перевоплотилась в успешного следователя. Ее героиня с легкостью разгадывает тайны других, но не может разобраться со своей личной драмой. Наблюдательная женщина способна раскусить любого негодяя и вывести его на чистую воду. Похожа ли актриса со своим персонажем в детективной картине, узнайте в эксклюзивном интервью.

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